Lao động thất nghiệp ở TP.HCM giảm 9%

Ngày 9.6, theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, trong tháng 5, các thành phần kinh tế đã thu hút giải quyết việc làm cho 28.316 lượt lao động, trong đó tạo ra 12.205 chỗ việc làm mới. Tính chung từ đầu năm 2024 đến nay đã giải quyết việc làm cho 138.135 lượt lao động (tăng 1,33% so với cùng kỳ năm 2023) và tạo ra 62.004 chỗ việc làm mới (tăng 1,98%).

TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời gian tới.



Số người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023

NHẬT THỊNH



Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cũng cho hay trong 5 tháng đầu năm 2024, có hơn 59.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 5.700 hồ sơ (tương ứng giảm 9%) so với cùng kỳ năm 2023 (hơn 64.800 hồ sơ). Trong đó, có 12.596 hồ sơ (chiếm 21%) nộp ở Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công một cửa TP.HCM.

Đơn vị cũng đã trình Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ký ban hành hơn 57.000 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về công tác an toàn - vệ sinh lao động, trong tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn lao động (làm chết 5 người), nhiều hơn 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Tính từ ngày 1.1 - 30.4, TP.HCM xảy ra 13 vụ tai nạn lao động làm chết 13 người, nhiều hơn 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã tiếp nhận thông báo của 23 doanh nghiệp cho người lao động thôi việc theo quy định tại tại điều 42 bộ luật Lao động với tổng số lao động mất việc là 412 người.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, hài hòa. Tính từ đầu năm đến ngày 2.5, TP.HCM xảy ra 3 vụ tranh chấp lao động với 592 người lao động ngừng việc, giảm 3 vụ và giảm 1.027 người tham gia so với cùng kỳ năm 2023.