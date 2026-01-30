Lao động thời vụ được săn đón mùa tết

Lương gấp nhiều lần ngày thường

Đầu tháng 2, khi sinh viên bắt đầu được nghỉ tết cũng là lúc Vũ Gia Huy, sinh viên Trường đại học Thương mại, bắt đầu vào mùa làm thêm để đỡ đần bố mẹ và có thêm thu nhập trang trải chi tiêu đầu năm.

So với năm ngoái, Huy cho biết năm nay "dễ thở" hơn khi trên các nhóm Facebook về việc làm thời vụ xuất hiện dày đặc thông tin tuyển dụng.

Lao động trẻ tìm việc làm tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội ẢNH: THU HẰNG

"Tết năm ngoái em phải đăng ký rất sớm mới có chỗ làm bán hàng. Năm nay thì nhiều việc hơn, nhưng không phải việc nào cũng an toàn. Một số nơi trả lương thấp, thậm chí yêu cầu đặt cọc. Cẩn trọng trước những rủi ro, nên em lựa chọn làm thêm tại một quán cà phê do người quen giới thiệu", Huy chia sẻ.

Theo nam sinh viên, ngoài mức lương theo giờ cao hơn ngày thường, sinh viên làm thời vụ ngoài tiền lương, trau dồi kỹ năng giao tiếp còn có thêm tiền "lì xì" từ khách.

"Mùa tết năm ngoái em làm thêm kiếm được khoảng 8 triệu đồng. Nếu làm đều trong mấy ngày cao điểm thì thu nhập khá ổn", Huy nói.

Không chỉ sinh viên, nhiều lao động trẻ và lao động tự do cũng tranh thủ tìm việc xuyên tết. Trên các hội nhóm việc làm, không khó để bắt gặp những lời nhắn như: "Cần tìm việc thời vụ từ 25 tháng chạp đến mùng 5 tết", "tìm việc xuyên tết có thể đi làm luôn"; "tìm việc thời vụ đến 27 tết "...

Nhu cầu tìm việc tăng cao, song nhu cầu tuyển dụng còn cao hơn. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, bán lẻ đang "đỏ mắt" tìm lao động thời vụ.

Bà Đặng Lê Cẩm Nhung, Giám sát tuyển dụng Công ty cổ phần Takahiro (chuyên dịch vụ nhà hàng, ẩm thực), cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, doanh nghiệp cần tuyển hơn 100 lao động thời vụ cho các vị trí như phụ bếp, pha chế, tạp vụ, nhân viên phục vụ.

"Mức lương theo giờ hiện dao động từ 28.000 - 29.000 đồng/giờ. Sau 23 tháng chạp sẽ tăng lên 40.000 - 42.000 đồng/giờ. Riêng những ngày giáp tết và trong tết, lương có thể lên tới 90.000 đồng/giờ, chưa kể phụ cấp", bà Nhung thông tin.

Theo bà Nhung, khó khăn lớn nhất trong tuyển dụng năm nay là việc nhiều trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ tết sớm. Đến ngày 9.2, phần lớn sinh viên đã rời Hà Nội về quê, khiến nguồn lao động thời vụ sụt giảm đáng kể.

"Chúng tôi buộc phải mở rộng kênh tuyển dụng, từ giới thiệu nội bộ đến liên hệ các trường đại học, trung tâm dịch vụ việc làm để tìm sinh viên ở lại thành phố dịp tết", bà Nhung nói.

Tình trạng thiếu hụt lao động cũng diễn ra tại các chuỗi bán lẻ lớn. Ông Đỗ Hoàng Giang, Giám sát tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ (Circle K) tại Hà Nội, cho hay trong dịp tết, doanh nghiệp cần tuyển gần 800 lao động thời vụ, song đến nay mới đáp ứng được khoảng 500 người.

"Cửa hàng chúng tôi mở 24/24 giờ và hoạt động xuyên tết nên cần lao động làm việc theo 3 ca. Lương ngày thường khoảng 26.000 đồng/giờ, nhưng trong dịp tết được nhân hệ số 4 vào ban ngày và 4,9 vào ban đêm, tương đương khoảng 100.000 - 130.000 đồng/giờ, chưa kể phụ cấp", ông Giang nói và cho biết, dự kiến chương trình tuyển dụng sẽ kéo dài đến ngày 8.2 (tức 21 tháng chạp).

Nhu cầu tăng cao, cảnh giác tránh bị lừa đảo

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 1, nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố ước đạt khoảng 40.000 vị trí. Kết quả thu thập từ hơn 900 doanh nghiệp cho thấy nhóm ngành bán buôn, bán lẻ và các hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 57,4% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng tiếp tục duy trì nhu cầu ổn định, đặc biệt là công nhân sản xuất, công nhân kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm. Một số ngành khác như cơ khí, điện - điện tử, dệt may, logistics cũng ghi nhận mức tăng tuyển dụng đáng kể.

Về trình độ, lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật không yêu cầu bằng cấp chiếm khoảng 44% tổng chỉ tiêu tuyển dụng. Mức lương phổ biến từ 5 - 10 triệu đồng/tháng, chiếm khoảng 62%, trong khi phân khúc 10 - 20 triệu đồng/tháng chiếm 36%, chủ yếu dành cho lao động có tay nghề hoặc trình độ chuyên môn cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, việc làm thời vụ không hề "dễ thở" như nhiều người nghĩ.

"Cùng một vị trí nhưng có rất nhiều người đăng ký, buộc doanh nghiệp phải sàng lọc kỹ hơn. Không chỉ vậy, ngay cả với các công việc ngắn hạn, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng mềm, tác phong làm việc và khả năng thích ứng nhanh. Xu hướng tuyển dụng lao động 'có thể bắt tay vào việc ngay'", ông Thành chia sẻ.

Nhằm kết nối cung - cầu lao động, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên tìm việc làm dịp tết, nhiều trường đại học cũng chủ động vào cuộc. Ngày 1.2, Trường đại học Thủy lợi sẽ tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ nhất năm 2026 (TLU JobFair 2026). Theo TS Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng phòng Chính trị - Công tác sinh viên (Trường đại học Thủy lợi), sự kiện không chỉ giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối mà còn có hàng trăm vị trí làm thêm, bán thời gian mùa tết dành cho sinh viên các khóa.

Tham gia tuyển dụng có 70 đơn vị thuộc các lĩnh vực: xây dựng, hạ tầng, môi trường, năng lượng, công nghệ, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, ngân hàng, kinh tế, truyền thông…

Theo các chuyên gia, thị trường lao động cuối năm và đầu năm mới sôi động, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với các bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc làm. Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thời vụ, việc làm thêm dịp tết tăng cao, các đối tượng xấu tăng cường sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết quảng cáo "đi làm ngay, không cần hồ sơ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân, thậm chí là lừa đảo ra nước ngoài cưỡng ép lao động.

Ông Vũ Quang Thành khuyến cáo người lao động chỉ nên ứng tuyển qua các kênh chính thống, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp. Tuyệt đối không nộp phí hay tiền đặt cọc dưới bất kỳ hình thức nào.

Để tận dụng được cơ hội, người lao động cần tỉnh táo, chủ động và trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết, thay vì chỉ chạy theo mức lương cao trong những ngày tết ngắn ngủi.

"Người lao động không nên chỉ trông chờ vào các công việc thời vụ mang tính ngắn hạn. Việc chủ động nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm từ sớm sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và giảm rủi ro khi đi tìm việc và tham gia vào thị trường lao động", ông Thành nhấn mạnh.