Lão nông chuyển ruộng lúa thành homestay giữa đồng sen, du khách đến rồi nhớ mãi

Nằm gần Vườn quốc gia Tràm Chim, homestay Tư Cá Linh (xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) mang đến cho du khách cảm giác thư thái khi mỗi buổi sáng thức dậy được nghe chim hót và ngắm nắng sớm phủ vàng trên những cánh sen. Không gian thanh bình, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào phố thị khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm cảm giác sống chậm.

Ông Nguyễn Bé Tư trồng sen kết hợp lúa với diện tích 3.000 m2 để làm du lịch ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Bé Tư (70 tuổi), chủ homestay cho biết, trước đây gia đình chủ yếu làm ruộng. Vài năm gần đây, nhận thấy xu hướng khách du lịch thích không gian đồng quê nên ông mạnh dạn chuyển đổi 3.000 m2 đất sang trồng sen kết hợp lúa để làm du lịch. Nhằm phục vụ khách tham quan, sen trồng theo hướng tự nhiên, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. "Trồng sen làm du lịch nên tôi chỉ bón phân dưới nước, không phun xịt. Sau khoảng 2 tháng trồng là có thể thu hoạch gương sen non để bán cho khách", ông Tư nói.

Từ một ruộng sen đơn thuần, gia đình ông Tư dần cải tạo thành homestay với những căn bungalow mộc mạc ẢNH: DUY TÂN

Từ ruộng sen đơn thuần, gia đình ông Tư dần cải tạo thành homestay với những căn bungalow mộc mạc nằm giữa đầm sen và ruộng lúa, tùy theo mùa vụ. Mô hình không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân địa phương trong bối cảnh nghề trồng lúa thường bị "được mùa mất giá".

Những căn bungalow gỗ nhỏ, sạch sẽ nằm lọt thỏm giữa đầm sen và cánh đồng lúa xanh ngát mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên ẢNH: DUY TÂN

Đến homestay Tư Cá Linh nghỉ dưỡng, du khách còn được trải nghiệm cuộc sống miền Tây đúng nghĩa, như: chèo xuồng giữa đầm sen, hái gương sen, bắt cá, nướng cá lóc bên bờ ruộng và ngồi nghe đờn ca tài tử lúc chiều xuống. Những điều quen thuộc với người dân địa phương nhưng là trải nghiệm mới mẻ, thú vị đối với du khách thành thị.

Nhiều du khách đến nghỉ ngơi và tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có giữa miền quê Đồng Tháp ẢNH: DUY TÂN

Tại đây, sự giản dị lại chính là đặc sản. Những căn bungalow gỗ nhỏ, sạch sẽ nằm lọt thỏm giữa đầm sen và cánh đồng lúa xanh ngát mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Nhiều du khách cho biết họ tìm đến nơi này không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có giữa miền quê Đồng Tháp.

Thời điểm đẹp nhất để khám phá vùng đất này là mùa nước nổi, từ tháng 8 đến tháng 11. Khi ấy, sen nở rực rỡ, cá tôm theo nước về đầy đồng, tạo nên khung cảnh miền Tây vừa thơ mộng vừa trù phú.

Du khách trải nghiệm tát mương bắt cá ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ thu hút khách bởi cảnh sắc, homestay Tư Cá Linh còn gây ấn tượng với những món ăn dân dã đậm đà hương vị miền Tây như: cá lóc nướng trui, cá nướng bọc lá sen, cá kho rệu, cá nhúng mẻ, gà giã cối, cơm sen hay các món chế biến từ cá đồng mùa nước nổi. Đặc biệt, phần lớn món ăn do chính vợ ông Tư trực tiếp chế biến. Không cầu kỳ, sang trọng, nhưng chính những bữa cơm "cây nhà lá vườn" khiến du khách nhớ mãi sau chuyến đi.

Ông Tư bắt cá chế biến món ăn dân dã miền Tây phục vụ khách ẢNH: DUY TÂN

Giữa không gian mênh mông của đồng sen và ruộng lúa, homestay Tư Cá Linh không chỉ là nơi lưu trú mà còn là câu chuyện về cách người nông dân Đồng Tháp làm du lịch từ chính những điều bình dị nhất của quê hương mình.