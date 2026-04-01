Bằng sự kiên trì tập luyện, ông Lê Văn Càng (51 tuổi, phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã dạy trâu đen, trâu hồng và đàn cò trắng ở miền Tây thành thú cưng. Đôi trâu thì biết chào mừng khi khách đến, còn đàn cò thì dạn dĩ bay nhảy đến bất ngờ.

Lão nông miền Tây dạy trâu đen, trâu hồng và đàn cò trắng làm du lịch

Nếu đàn cò biết nghe lời chủ thì 2 con trâu cũng ngoan ngoãn lạ thường. Khi ông kêu "chào khách đi con", Xe và Pháo liền lắc lư cái đầu chừng vài giây. Biết rằng đây là một bản năng tự nhiên của mỗi con trâu. Nhưng thú vị là mỗi lần ông Càng ra lệnh thì chúng đều hiểu chuyện để làm theo răm rắp. Và tất nhiên, chỉ có một mình ông Càng mới có thể làm được điều này. Những người khác có bắt chước điệu bộ, học y chang câu nói của ông thì cũng chỉ là "đàn gảy tai trâu".

Đôi trâu đen - hồng của ông Càng ẢNH: THANH DUY

Ông Càng cho biết, đôi trâu và đàn cò được ông xem như thú cưng, nên có một chế độ chăm sóc đặc biệt. Xe và Pháo không phải cấy cày, chỉ có ăn và ngủ. Một ngày một con ăn trên 30kg cỏ tươi và rơm khô. Việc tắm rửa thì một ngày 5-6 bận. Trời vừa tối là sẽ sập mùng để chúng ngủ không bị muỗi đốt. Còn đàn cò trắng thì được ăn dế, cá, tép phủ phê.

Ngày xưa gia đình ông Càng ở thị trấn Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ, Hậu Giang cũ, mới về cồn Sơn sinh sống thời gian gần đây.

Nghĩ vậy, ông đi đến nhà một lão nông nuôi trâu có tiếng tại xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ, để tìm mua một đôi trâu. Gặp người chủ, ông Càng nói hết lòng mình về câu chuyện gia đình và mục đích làm du lịch. Từ sự đồng cảm và trân quý, người này đã tặng luôn cho ông Càng đôi trâu mà không lấy một nghìn đồng nào, dù không phải bà con hay quen biết trước.

Những chú cò dạn dĩ đậu trên lưng trâu ẢNH: THANH DUY

Nuôi đôi trâu một thời gian, ông Càng thấy vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó để cảnh quê sinh động hơn. Thế là ông nghĩ đến những đàn cò trắng. Ông không nuôi những con non, mà mua lại những con cò trưởng thành bị gài bẫy để giải cứu cho chúng.

Từ trâu... ẢNH: THANH DUY

Cho tới cò đều được ông Càng chăm rất kỹ ẢNH: THANH DUY

Hiện, có 5 con cò được ông huấn luyện thành công. Chúng tỏ ra rất dạn dĩ, ông Càng có thể điều khiển chúng đậu trên tay của mình hoặc đậu trên lưng trâu.

Ông Càng phấn khởi cho biết, người chủ tặng trâu đã từng có 2 lần đến cồn Sơn thăm và rất vui khi thấy chúng được sống trong "sung sướng". Có mùa rơm khô giá 50.000 – 70.000 đồng/cuộn, tép và cá sông lên tới 100.000 đồng/kg thì ông vẫn cho ăn đủ đầy. Nhưng, đôi trâu và bầy cò cũng mang lại nhiều lợi ích cho ông. Bởi chúng được rất nhiều du khách đến ghé xem, trải nghiệm cảm giác cưỡi trâu, chụp ảnh mỗi khi đặt chân đến xứ cồn.