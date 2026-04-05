Đời sống Người sống quanh ta

Lao xuống sông Sêrêpốk cứu cô gái thoát chết, người đàn ông lặng lẽ rời đi

Hữu Tú
05/04/2026 18:30 GMT+7

Thấy cô gái gieo mình xuống sông Sêrêpốk, người đàn ông ở Đắk Lắk lập tức lao xuống dòng nước xiết cứu người rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ trong vài giây, một cô gái gieo mình xuống dòng Sêrêpốk (Đắk Lắk), nước chảy xiết. Không chần chừ, một người đàn ông đang trên đường giao hàng đã lao xuống sông, bơi theo dòng nước để cứu người trong tình huống sinh tử.

Theo UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk), người hùng trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội là anh Trần Quốc Toản (39 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Nhờ sự ứng cứu kịp thời, cô gái được đưa lên bờ an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Người đàn ông cứu người giữa dòng Sêrêpốk , hành động dũng cảm đáng khâm phục - Ảnh 1.

Không ngại hiểm nguy, người đàn ông cứu cô gái thoát chết trong gang tấc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo chia sẻ của anh Toản, sáng 4.4, trong lúc anh lái xe máy đi giao hàng gia dụng của công ty cho khách. Khi lưu thông đến khu vực cầu Sêrêpốk, anh phát hiện một cô gái dừng xe máy ở thành cầu và có biểu hiện lạ.

Sau đó, cô gái xuống xe và trèo qua thành cầu. Bất ngờ trước hành động của cô gái, anh Toản liền hô lớn "bé ơi đừng có nhảy". Cô gái ngoảnh đầu nhìn nhưng vẫn nhảy xuống dòng nước xiết.

"Nếu lúc đó tôi nhanh hơn khoảng 2 giây thì đã kịp túm lấy áo của cô gái. Lúc này, tôi nhanh chóng bỏ xe máy lại, men theo bờ sông để tìm đường xuống", anh Toản kể lại.

Trong lúc sinh tử, anh Toản đã trượt theo bờ đá cao khoảng 10 m để kịp thời ứng cứu. Sau đó, anh liền lao xuống nước, bơi nhanh về phía cô gái đang bị dòng nước xiết cuốn trôi. Một lúc sau, anh Toản đã tiếp cận được cô gái có nguy cơ chìm hẳn. Cố gắng hết khả năng, anh Toản vừa bơi, vừa dìu và kéo nạn nhân vào bờ trong tình trạng kiệt sức.

"Kéo được cô gái vào bờ, tôi mệt rã rời nhưng rất nhẹ nhõm. Lúc nhảy xuống cứu người, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy người gặp nạn thì phải cứu", anh chia sẻ.

Sau khi nạn nhân an toàn, nhiều người có mặt hỏi thăm, xin thông tin liên lạc, nhưng anh Toản từ chối rồi lặng lẽ rời đi. Anh cho rằng, trong hoàn cảnh đó, ai biết bơi cũng sẽ hành động như mình.

Người đàn ông cứu người giữa dòng Sêrêpốk , hành động dũng cảm đáng khâm phục - Ảnh 2.

Cô gái được ứng cứu kịp thời, đưa về bờ an toàn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau vụ việc, clip ghi lại cảnh anh Toản không ngại nguy hiểm, bơi ra dòng nước xiết để cứu cô gái đang đuối nước nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Clip nhận được bình luận của người dân, khen ngợi sự dũng cảm khi làm việc tốt.

Anh Toản cho biết cũng bị người thân chỉ trích vì hành động quá nguy hiểm. Tuy nhiên, anh Toản chỉ cười cho qua chuyện vì đã cứu được người. Cơ thể của anh cũng ê ẩm sau giây phút sinh tử dưới dòng Sêrêpốk.

"Qua vụ việc, tôi không biết cô gái này là ai nhưng vẫn muốn nhắn nhủ đừng bi quan và hãy hướng đến những điều tốt đẹp. Bởi vì trong cuộc đời có rất nhiều người khao khát có cơ hội được sống", anh Toản nhắn nhủ.

Sông Sêrêpốk có nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nên việc có ai rơi xuống thì khả năng sống sót rất thấp. Chính quyền UBND xã Hòa Phú đã lắp đặt camera kèm biển cảnh báo, tuyên truyền nhằm giúp người có ý định tiêu cực nên suy nghĩ lại.

