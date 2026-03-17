Lắp 10 điểm Starlink phủ sóng internet trên vịnh Hạ Long

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, cho biết các đơn vị đang phối hợp triển khai hệ thống Starlink tại nhiều điểm trên vịnh Hạ Long, nhằm khắc phục tình trạng thiếu sóng viễn thông.



Quảng Ninh chuẩn bị lắp đặt hệ thống Starlink để phủ sóng internet trên vịnh Hạ Long ẢNH: N.T

Trước đó, Viettel Quảng Ninh đã đưa vào hoạt động 2 trạm phát sóng BTS tại khu vực Cống Đỏ và làng chài Vung Viêng, những điểm du lịch đông khách nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng "lõm" sóng. Các trạm này sử dụng công nghệ 2G, 4G, có bán kính phủ sóng từ 10 - 15 km.

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình phức tạp, nhiều khu vực trên vịnh Hạ Long không thể triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất. Vì vậy, giải pháp Starlink - internet vệ tinh được lựa chọn để bổ sung hạ tầng, bảo đảm kết nối ổn định.

Dịch vụ internet vệ tinh giúp giải quyết nhu cầu kết nối tại các "vùng lõm" tín hiệu hoặc trong trường hợp thiên tai ẢNH: B&S

Theo kế hoạch của Ban Quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, khoảng 10 điểm Starlink sẽ được lắp đặt tại các vị trí như phía đông bắc làng chài Vung Viêng, khu vực hòn Rắn, đền Bà Men, hang Tiên Ông, hang Trống, hang Luồn, hòn Đỉnh Hương, vụng Cặp Táo, vụng Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán và hang Cỏ. Đây đều là những khu vực có hoạt động du lịch nhưng khó tiếp cận hạ tầng truyền dẫn truyền thống.

Dự kiến, 5 điểm Starlink sẽ hoàn thành và phát sóng trong quý 2/2026, số còn lại triển khai trong năm 2026.

Starlink là dịch vụ internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hoạt động dựa trên hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp, cách trái đất khoảng 550 km. Người dùng sử dụng thông qua thiết bị thu phát chuyên dụng và đăng ký thuê bao theo gói dịch vụ.

Việc triển khai Starlink trên vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hỗ trợ du khách kết nối liên tục, đồng thời tăng khả năng đảm bảo thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn cấp, góp phần hoàn thiện hạ tầng số tại di sản thiên nhiên thế giới.