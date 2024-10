Lắp 41 camera AI giám sát tại nhiều vị trí trọng điểm của Phú Quốc

Ngày 7.10, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị này đang triển khai lắp đặt camera AI (công nghệ trí tuệ nhân tạo) giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Công an tỉnh Kiên Giang lắp đặt 41 camera an ninh tại nhiều vị trí trọng điểm ở TP.Phú Quốc ẢNH: BÁCH HỶ

Cụ thể, Công an tỉnh Kiên Giang triển khai lắp đặt 41 camera AI ở 7 vị trí trọng điểm là các cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung dân cư như: Cảng tàu khách Bãi Vòng, Cảng An Thới, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Sun Group, Casino Corona Phú Quốc, khu vực chợ đêm Phú Quốc và Quảng trường Hồ Chí Minh. Việc lắp đặt sẽ hoàn tất vào 15.10.

Loại camera thông minh này tích hợp các giải pháp ứng dụng hiện đại, được phát triển dựa trên nền tảng AI. Camera có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu hình ảnh và video một cách nhanh chóng, chính xác, giúp nâng cao hiệu quả giám sát an ninh, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành công an.

Khu vực cảng tàu khách Bãi Vòng là 1 trong 7 địa điểm tập trung dân cư, được lắp camera an ninh ẢNH: BÁCH HỶ

Theo lãnh đạo UBND TP.Phú Quốc, việc lắp đặt hệ thống camera AI giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là một trong những khâu đột phá trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phục vụ cho công tác giám sát, quản lý địa bàn của lực lượng công an. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, phòng, chống tội phạm của người dân, doanh nghiệp và hoạt động phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, TP.Phú Quốc đã gắn 6 camera AI an ninh tại các điểm nóng về rác thải để xử lý tình trạng xả thải không đúng nơi quy định.