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    Thời sựDân sinh

    Lắp 5 máy đo tốc độ công nghệ laser trên quốc lộ 28B và đường ĐT.724

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Công an tỉnh Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định bằng công nghệ laser trên quốc lộ 28B và đường ĐT.724, tự động phát hiện phương tiện vi phạm.

    Ngày 28.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an tỉnh vừa bàn giao 5 máy đo tốc độ cố định bằng công nghệ laser cho đơn vị này quản lý, vận hành.

    Trong đó, 4 máy được lắp đặt trên quốc lộ 28B, gồm 2 vị trí tại Km01+610 và Km18+800 theo hướng Phan Thiết - Đà Lạt; 2 vị trí tại Km16+900 và Km57+390 theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Máy còn lại được lắp tại Km0+780 trên đường ĐT.724, theo hướng từ quốc lộ 20 đi Lâm Hà.

    Lâm Đồng lắp 5 máy đo tốc độ công nghệ laser trên QL28B và đường ĐT724 - Ảnh 1.

    Công an tỉnh Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định trên quốc lộ 28B, tuyến Đà Lạt - Phan Thiết và đường ĐT.724

    ẢNH: CACC

    Tự động phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ

    Cơ quan chức năng cho biết máy đo tốc độ sử dụng công nghệ laser, có khả năng phát hiện, đo tốc độ phương tiện từ khoảng cách xa và ghi nhận nhiều xe di chuyển cùng lúc. Hình ảnh, dữ liệu được truyền về trung tâm xử lý qua mạng 4G/5G.

    Lâm Đồng lắp 5 máy đo tốc độ công nghệ laser trên QL28B và đường ĐT724 - Ảnh 2.

    Bảng cảnh báo giám sát, xử phạt bằng camera trên quốc lộ 28B

    ẢNH: CACC

    Ban đêm, hệ thống sử dụng đèn hồng ngoại, hạn chế ánh sáng gây chói và không ảnh hưởng tầm nhìn của tài xế.

    Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc đưa các máy đo tốc độ vào hoạt động nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm tốc độ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

    Lâm Đồng lắp 5 máy đo tốc độ công nghệ laser trên QL28B và đường ĐT724 - Ảnh 4.

    CSGT Lâm Đồng kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện

    ẢNH: CACC

    Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo tài xế lưu thông trên quốc lộ 28B, ĐT.724 và các tuyến đường khác chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên các tuyến đèo dốc, quanh co.

    Theo Phòng CSGT, chấp hành đúng quy định về tốc độ không chỉ giúp tránh vi phạm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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