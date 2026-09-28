Lắp 5 máy đo tốc độ công nghệ laser trên quốc lộ 28B và đường ĐT.724

Ngày 28.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an tỉnh vừa bàn giao 5 máy đo tốc độ cố định bằng công nghệ laser cho đơn vị này quản lý, vận hành.

Trong đó, 4 máy được lắp đặt trên quốc lộ 28B, gồm 2 vị trí tại Km01+610 và Km18+800 theo hướng Phan Thiết - Đà Lạt; 2 vị trí tại Km16+900 và Km57+390 theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Máy còn lại được lắp tại Km0+780 trên đường ĐT.724, theo hướng từ quốc lộ 20 đi Lâm Hà.

Công an tỉnh Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định trên quốc lộ 28B, tuyến Đà Lạt - Phan Thiết và đường ĐT.724

ẢNH: CACC

Tự động phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ

Cơ quan chức năng cho biết máy đo tốc độ sử dụng công nghệ laser, có khả năng phát hiện, đo tốc độ phương tiện từ khoảng cách xa và ghi nhận nhiều xe di chuyển cùng lúc. Hình ảnh, dữ liệu được truyền về trung tâm xử lý qua mạng 4G/5G.

Bảng cảnh báo giám sát, xử phạt bằng camera trên quốc lộ 28B

ẢNH: CACC

Ban đêm, hệ thống sử dụng đèn hồng ngoại, hạn chế ánh sáng gây chói và không ảnh hưởng tầm nhìn của tài xế.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc đưa các máy đo tốc độ vào hoạt động nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm tốc độ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

CSGT Lâm Đồng kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện ẢNH: CACC

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo tài xế lưu thông trên quốc lộ 28B, ĐT.724 và các tuyến đường khác chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên các tuyến đèo dốc, quanh co.

Theo Phòng CSGT, chấp hành đúng quy định về tốc độ không chỉ giúp tránh vi phạm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.