Chiều 24.11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, cùng lực lượng chức năng 3 phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội, đã kiểm tra đột xuất hoạt động bán bình gas mini sang chiết và sử dụng bình gas dùng một lần trên địa bàn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện một cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM bán bình gas mini sang chiết

ẢNH: CA

Mua bình gas mini từ người bán dạo

Từ 2 bình gas mini nghi vấn tại một quán ăn, tổ công tác lần theo đầu mối và phát hiện một cửa hàng tạp hóa trên đường Tôn Đản (phường Khánh Hội) đang bày bán hàng loạt bình gas mini.

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, vỏ bình đã qua sử dụng nhiều lần, gỉ sét, bám dính dầu mỡ, thức ăn và được sơn phủ lại màu kẽm. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số bình gas này, bàn giao cho Công an và UBND phường Khánh Hội xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục truy vết đầu mối cung cấp để làm rõ nguồn gốc số bình gas được sang chiết nói trên.

Chủ cửa hàng tạp hóa khai nhận mua lại các bình gas mini này từ một người giao hàng dạo với giá 12.000 đồng/bình để bán lại.

Ngoài điểm kinh doanh tạp hóa, đoàn kiểm tra cũng rà soát việc sử dụng gas tại một quán ăn trên đường Bến Vân Đồn (phường Khánh Hội). Khi đoàn đặt tình huống giả định phát hiện khí gas rò rỉ, một nhân viên quán tỏ ra lúng túng và trả lời sẽ "ngắt cầu dao điện".

Ngay lập tức, lực lượng chức năng chấn chỉnh: trong môi trường có khí gas rò rỉ, việc đóng ngắt công tắc hay thiết bị điện sẽ làm phát sinh tia lửa điện, trực tiếp kích nổ đám cháy.

Quản lý quán ăn này tiếp thu hướng dẫn và nói sẽ tổ chức tập huấn lại kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho nhân viên và mời đơn vị cung cấp gas kiểm tra hệ thống định kỳ hằng tháng.

Cực kỳ nguy hiểm khi dùng bình ga mini sang chiết nhiều lần

Theo trung tá Phạm Minh Tráng, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, bình gas mini dùng một lần chỉ được thiết kế chịu áp lực nhất định. Việc thu gom vỏ cũ để sang chiết thủ công nhiều lần làm vỏ bình mỏng đi, biến dạng, dẫn đến rò rỉ hoặc phát nổ bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, nếu sự cố xảy ra tại nơi tập trung nhiều bình gas mini sẽ tạo thành chuỗi nổ liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra bình gas mini tại một hộ kinh doanh tạp hóa ẢNH: CA

Đợt kiểm tra đột xuất theo Kế hoạch số 4271 được TP.HCM triển khai quyết liệt sau khi xảy ra các vụ nổ khí gas nghiêm trọng gần đây.

Trưa 13.11, vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà liền kề hư hỏng nặng, làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Đến sáng 24.11, vụ nổ khí gas tại căn nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP.Hà Nội) làm nhiều người tử vong và bị thương.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn chỉ đạo tổng rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong vòng 15 ngày, hoàn tất ngay trong tháng 11.2026.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM, cho biết thành phố hiện có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra, tập trung vào các cửa hàng nằm xen kẽ khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh. Mục tiêu là chấn chỉnh vi phạm, ngăn ngừa cháy nổ và đưa các cơ sở sang chiết gas trái phép vào diện quản lý.

Thời gian tới, cảnh sát PCCC sẽ mở rộng kiểm tra đột xuất tại các khu nhà trọ đông công nhân, sinh viên - nơi tiêu thụ lượng lớn bình gas mini giá rẻ; đồng thời khuyến cáo người dân và các cơ sở ăn uống lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas, không tự ý cải tạo đường ống, phải khóa chặt van bình sau mỗi lần đun nấu.