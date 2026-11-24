Tình trạng cháy nổ khí gas diễn biến phức tạp, đáng lưu ý là vụ nổ làm sập nhà tại TP.HCM và mới đây (24.11) là vụ xảy ra trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), khiến nhiều người tử vong và bị thương.

Trước thực trạng trên, ngày 24.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM tiếp tục phát đi những khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro khi rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại các hộ gia đình, hàng quán và cơ sở kinh doanh.

Các bình gas được di dời ra khỏi khu vực xảy ra nổ khí gas làm sập nhà ở đường Bùi Văn Ba, TP.HCM

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Theo cơ quan công an, đối với các hộ gia đình, người dân chỉ nên mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh; kiểm tra kỹ niêm phong, nhãn hiệu và tuyệt đối không nhận bình có dấu hiệu móp méo, gỉ sét nặng hay rò rỉ.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp và không đặt trong hầm, hố kín gió. Khi đun nấu xong, người dân cần thực hiện đúng quy trình: khóa van bình gas trước rồi mới tắt bếp để đốt hết lượng gas còn sót lại trong dây dẫn.

Đối với các nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, Công an TP.HCM yêu cầu phải kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp và đường ống trước khi vận hành cũng như khi kết thúc ca làm việc.

Khu vực chứa gas phải có biển cảnh báo, không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn. Các cơ sở tuyệt đối không tự ý cải tạo, đấu nối thêm bình hay thay đổi đường ống dẫn gas khi chưa có sự đánh giá của đơn vị chuyên môn.

Riêng các cơ sở kinh doanh, tồn chứa LPG phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phân khu bình đầy gas và bình đã sử dụng, có biện pháp chống đổ ngã. Nghiêm cấm hành vi sang chiết, nạp gas trái phép hoặc nạp vào các vỏ bình không đủ điều kiện kiểm định.

Kỹ năng xử lý khi có dấu hiệu gas rò rỉ

Đặc biệt, Công an TP.HCM lưu ý kỹ năng xử lý khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ gas, đó là:

Tuyệt đối không tạo tia lửa: Giữ bình tĩnh, ngừng đun nấu nhưng không bật hay tắt bất kỳ công tắc điện, cầu dao, quạt điện nào; không bật lửa, hút thuốc hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Thoát nạn và báo tin: Nhanh chóng khóa van bình gas (nếu đảm bảo an toàn), mở tung các cửa để thông thoáng khí tự nhiên và lập tức sơ tán mọi người đến khu vực an toàn. Sau khi ra ngoài, gọi ngay số 114 để báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Xử lý khi gas bắt cháy: Không cố gắng dập tắt ngọn lửa tại điểm rò khí gas vẫn đang thoát ra ngoài vì khí gas tích tụ có thể gây nổ lớn. Tuyệt đối không tự ý di chuyển bình gas đang cháy hoặc đang bị nung nóng mà cần giữ khoảng cách an toàn, chờ lực lượng chuyên nghiệp đến xử lý.