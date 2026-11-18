Trước nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh gas nằm xen kẽ trong khu dân cư, TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tổng rà soát, tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lính cứu hỏa di dời các bình gas trong đống đổ nát vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhân viên hút thuốc ngay trong khu vực kho chứa gas

Động thái này được triển khai khẩn trương ngay sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 11 giờ 5 phút ngày 13.11.2026 tại địa chỉ số 81 đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM). Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, khiến 2 người tử vong và 10 người bị thương.

Ngay sau sự cố, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu phải hoàn thành việc rà soát đối với toàn bộ các cơ sở kinh doanh khí gas trên địa bàn trong vòng 15 ngày, hoàn tất trong tháng 11.2026.

Trọng tâm kiểm tra là các cửa hàng nằm sát nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt tổng trữ lượng gas tồn chứa không vượt quá 1.000 kg theo quy chuẩn TCVN 6223:2017, kiên quyết xử lý các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép.

Ghi nhận thực tế trong đợt kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Đông Thạnh (TP.HCM), lực lượng công an đã phát hiện còn tồn tại những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, có cơ sở để kho chứa bình gas trong tình trạng ẩm thấp, thậm chí tận dụng không gian này làm nơi đậu ô tô, xe máy. Ngoài ra, bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bị mờ chữ và một số bình chữa cháy có dấu hiệu rò rỉ tại cổ bình.

Đại diện Công an xã Đông Thạnh cho biết một trong những sơ suất nguy hiểm thường gặp tại các cửa hàng là nhân viên hút thuốc ngay trong khu vực kho chứa. Nếu van bình gas không được khóa kín, khí gas rò rỉ gặp nguồn nhiệt từ tàn thuốc rất dễ kích hoạt cháy, nổ.

Công an xã Đông Thạnh khuyến cáo các chủ cơ sở tuyệt đối không để quá nhiều phương tiện, thiết bị máy móc trong khu vực chứa gas, bởi xăng xe và các linh kiện điện tử là những tác nhân khiến đám cháy bùng phát dữ dội và khó kiểm soát hơn khi xảy ra sự cố.

Hướng dẫn xử lý tại chỗ tình huống rò rỉ khí gas

Trong quá trình làm việc, bên cạnh việc kiểm tra tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ, hạn kiểm định vỏ bình và yêu cầu khắc phục ngay các thiếu sót, lực lượng chức năng còn trực tiếp đặt ra các tình huống giả định rò rỉ khí gas để hướng dẫn chủ cơ sở kỹ năng xử lý tại chỗ.

Công an xã Đông Thạnh tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh gas tại địa bàn ẢNH: CTV

Ông Phan Thanh Sơn, chủ một cơ sở kinh doanh gas tại xã Đông Thạnh chia sẻ việc được lực lượng chức năng chỉ ra những sơ hở thường gặp giúp cơ sở chủ động hơn trong công tác phòng ngừa ẢNH: CTV

Trong quá trình làm việc, bên cạnh việc kiểm tra tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ, hạn kiểm định vỏ bình và yêu cầu khắc phục ngay các thiếu sót, lực lượng chức năng còn trực tiếp đặt ra các tình huống giả định rò rỉ khí gas để hướng dẫn chủ cơ sở kỹ năng xử lý tại chỗ ẢNH: CTV

Ông Phan Thanh Sơn, chủ một cơ sở kinh doanh gas tại xã Đông Thạnh chia sẻ việc được lực lượng chức năng chỉ ra những sơ hở thường gặp giúp cơ sở chủ động hơn trong công tác phòng ngừa.

Theo ông Sơn, do van và bình gas luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nên các phương tiện chữa cháy và nguồn nước tại cửa hàng phải luôn được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy để ứng phó kịp thời.

Theo quy chuẩn an toàn, cửa hàng kinh doanh gas bắt buộc phải có khu vực chứa bình thông thoáng, tường ngăn chống cháy, hệ thống điện an toàn và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ.

Người dân khi phát hiện các điểm sang chiết, kinh doanh gas có dấu hiệu mất an toàn có thể phản ánh trực tiếp đến Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể phản ánh trực tiếp qua số điện thoại của trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM: 0983.481.400.