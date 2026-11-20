Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, bình gas mini tuy có dung tích nhỏ nhưng vẫn chứa khí dễ cháy dưới áp suất. Nếu sử dụng không đúng cách, đặc biệt là các loại bình đã qua sử dụng, được sang chiết, nạp lại trái quy định, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Theo PC07, một trong những nguy cơ đáng lo ngại là việc sử dụng bình gas mini được thiết kế chỉ nạp một lần nhưng lại tự ý sang chiết, nạp lại để tái sử dụng. Việc này có thể làm hư hỏng van, giảm độ kín, dẫn đến rò rỉ khí gas.

Người ở trọ dùng bình gas mini cũng cần nhớ các nguyên tắc an toàn để tránh cháy nổ ẢNH: THANH NAM

Đặc biệt, nếu bình được nạp quá mức, sử dụng không đúng loại khí hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao, áp suất bên trong có thể tăng, gây nguy cơ cháy nổ.

Dùng bình gas mini, tránh những sai lầm này

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần lựa chọn bình gas mini có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn nguyên vẹn, đúng chủng loại và phù hợp với thiết bị sử dụng.

Tuyệt đối không mua, sử dụng các bình gas bị phồng, móp, gỉ sét hoặc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, không nên vì giá rẻ mà lựa chọn những bình gas được sang chiết trái phép, không bảo đảm an toàn.

Một thói quen khác cần tránh là sử dụng nồi quá lớn khi nấu bằng bếp gas mini. Theo PC07, người dân không nên dùng nồi che phủ khu vực chứa bình gas, không đun nấu liên tục trong thời gian dài hoặc để bếp hoạt động khi không có người trông coi.

Đối với người sinh sống tại nhà trọ, nhà cho thuê hoặc nhà ở nhiều người, việc sử dụng gas càng cần được chú ý. Đây là những nơi nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí gas cần được đặc biệt quan tâm, bởi khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, trong khi việc thoát nạn gặp khó khăn.

Người ở trọ không được bố trí bình gas tại hành lang, cầu thang, lối thoát nạn ẢNH: T.N

PC07 khuyến cáo chủ nhà và người thuê trọ không bố trí bình gas tại hành lang, cầu thang, lối thoát nạn hoặc những khu vực kín, thiếu thông gió. Đồng thời, không tự ý sang chiết, tích trữ nhiều bình gas trong phòng ở.

Khu vực đun nấu cần được bố trí phù hợp, cách xa vật liệu dễ cháy, có phương tiện chữa cháy ban đầu và được kiểm tra thường xuyên.

Ở nhà trọ, cần lưu ý gì để tránh cháy nổ khí gas?

Theo PC07, bên cạnh việc sử dụng bình gas đúng cách, chủ nhà và người thuê trọ nên lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas phù hợp tại khu vực đun nấu.

Thiết bị cần được bố trí theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có thể phát hiện sớm khí gas tích tụ. Do khí LPG (viết tắt của Liquefied Petroleum Gas hay Liquid Petroleum Gas - còn gọi là "khí dầu mỏ hóa lỏng") nặng hơn không khí, khi rò rỉ, khí thường có xu hướng tích tụ ở những vị trí thấp, đặc biệt trong không gian kín.

Ngoài ra, chủ nhà cần bảo đảm lối thoát nạn luôn thông thoáng, không bị khóa hoặc cản trở. Người thuê trọ cần được hướng dẫn vị trí van khóa gas, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và cách báo động khi xảy ra sự cố.

PC07 nhấn mạnh, đối với nhà ở nhiều người, việc phát hiện sớm sự cố và tổ chức thoát nạn kịp thời là yếu tố đặc biệt quan trọng để hạn chế thiệt hại về người.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết, nạp gas trái phép hoặc hoạt động kinh doanh gas không bảo đảm an toàn, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng.

Thông tin có thể được gửi qua Hệ thống SOS An ninh trật tự Công an TP.HCM hoặc đường dây nóng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, số 0983.481.400, để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.