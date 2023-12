Lập biên bản thanh niên 'chỉ điểm' chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 14.12, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mời anh H.V.T (27 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) lên làm việc do nam thanh niên này đăng thông tin "chỉ điểm" chốt kiểm tra nồng độ cồn của Công an TP.Vũng Tàu lên mạng xã hội Zalo.



T. bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính NGUYỄN LONG

Trước đó, tối 13.12, T. chụp hình chốt kiểm tra nồng độ cồn của Công an TP.Vũng Tàu rồi đăng lên nhóm trên mạng xã hội Zalo kèm theo nội dung "có chốt đo nồng độ cồn ở ngã 4 Lê Lợi - Nguyễn An Ninh".

Làm việc với cơ quan công an, T. cho biết việc mình chụp hình và đăng thông tin chốt kiểm tra nồng độ cồn lên nhóm Zalo nhằm giúp các thành viên của nhóm biết để chọn lối đi khác, không lưu thông qua ngã tư trên.

Công an TP.Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Sau khi được giải thích các quy định của pháp luật, T. thừa nhận việc "chỉ điểm" chốt kiểm tra nồng độ cồn là vi phạm pháp luật và hứa sẽ không tái phạm.