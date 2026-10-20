Lập chốt trực, xử phạt chợ tự phát quanh chợ đầu mối Hóc Môn

Khu vực quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) có nhiều chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, hàng hóa bày bán sát khu vực tập kết rác, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các bài viết đăng ngày 12 và 13.10, Báo Thanh Niên đã ghi nhận những bất cập về vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị tại khu vực này.

Phản hồi về tình trạng trên, UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết địa phương dự kiến bố trí các chốt trực tại đường số 2, số 4 và số 10, với sự phối hợp của Công an xã, Phòng Hạ tầng xã và Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn. Địa phương cũng sẽ đẩy nhanh việc vận hành camera giám sát để phục vụ xử phạt nguội, đồng thời xem xét tạm giữ phương tiện, tang vật đối với những trường hợp cố tình tái phạm nhiều lần.

Bên cạnh đó, xã sẽ chuyển từ xử lý theo từng đợt cao điểm sang kiểm tra thường xuyên, kết hợp tái kiểm tra sau xử lý. Các hộ buôn bán tự phát sẽ được rà soát, vận động đăng ký kinh doanh hoặc di dời vào bên trong chợ và các điểm kinh doanh tập trung hợp pháp.

Tiểu thương buôn bán cạnh khu rác ở chợ tự phát quanh chợ đầu mối Hóc Môn ẢNH: TRẦN KHA

Hơn 900 trường hợp bị lập biên bản trong 9 tháng

Theo thống kê của UBND xã Xuân Thới Sơn, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức 722 lượt tuần tra, kiểm soát, với 2.069 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.936 lượt lực lượng an ninh cơ sở tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 928 trường hợp vi phạm.

Công an xã đã ban hành quyết định xử phạt 833 trường hợp với tổng số tiền hơn 437,4 triệu đồng; UBND xã xử phạt 95 trường hợp với tổng số tiền 237,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến dừng, đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trên các tuyến đường Nguyễn Thị Sóc, đường số 2, số 4, số 10 và số 12.

Những thau lòng heo tràn ra nền nhà gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm ẢNH: TRẦN KHA

Riêng Tổ liên ngành của xã đã thực hiện 291 lượt tuần tra, nhắc nhở 65 trường hợp. UBND xã cũng ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng đối với các cá nhân có hành vi không đăng ký kinh doanh, hoạt động sai địa điểm, vứt rác và xả nước thải bẩn không đúng nơi quy định.

Đối với vệ sinh môi trường, địa phương cho biết thường xuyên đôn đốc, giám sát các đơn vị dịch vụ công ích duy trì thu gom rác trên những tuyến đường trọng điểm quanh chợ đầu mối Hóc Môn.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cũng được triển khai thông qua đoàn kiểm tra của xã và sự phối hợp với Ban Quản lý chợ cùng các lực lượng chức năng, nhằm rà soát các điểm kinh doanh thực phẩm, thịt, cá, kịp thời phát hiện vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Xã Xuân Thới Sơn đã kiểm tra và xử phạt nhưng tình trạng buôn bán tự phát vẫn tái diễn ẢNH: TRẦN KHA

Vì sao vi phạm tái diễn khi lực lượng tuần tra rời đi?

Lý giải tình trạng chợ tự phát vẫn hoạt động dù đã có nhiều đợt kiểm tra, UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết khu vực quanh chợ đầu mối là địa bàn giao thương nhộn nhịp, tập trung đông người và phương tiện, kéo theo sự xuất hiện của các điểm kinh doanh tự phát.

Theo địa phương, một số người buôn bán lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng di chuyển hoặc kết thúc ca tuần tra để tiếp tục lấn chiếm lòng đường, lề đường và xả rác.

Trước thực trạng này, xã xác định công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm quanh chợ phải được thực hiện liên tục, có sự phối hợp giữa các lực lượng. Việc duy trì chốt trực, tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra và ứng dụng camera để xử phạt nguội được kỳ vọng giúp hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn sau các đợt ra quân.