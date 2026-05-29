Lắp đặt 78 camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Sáng nay 29.5, thông tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang triển khai lắp đặt hệ thống các camera AI (thiết bị giám sát an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo) trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

78 camera AI đang được lắp đặt trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ẢNH: B.H

Cụ thể, trên toàn tuyến đang được trang bị 78 camera AI có nhiệm vụ giám sát giao thông, nhận diện hành vi vi phạm, phát hiện phương tiện, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành tuyến.

Cùng với hệ thống camera AI, toàn tuyến cũng được lắp đặt 8 biển báo điện tử VMS, 16 biển chỉ dẫn thông tin và 4 trạm hệ thống thu phí điện tử với tổng cộng 14 làn xe.

Lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS ẢNH: B.H

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ cũng được bố trí 7 làn cân tự động tại các làn vào trạm thu phí, qua đó tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Sau khi hoàn thiện lắp đặt, những dữ liệu trên các thiết bị sẽ được kết nối về trung tâm điều hành của đơn vị đặt tại nút giao QL9D. Từ dữ liệu truyền về trung tâm điều hành, đơn vị quản lý có thể theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo, điều tiết và phối hợp xử lý sự cố kịp thời. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc sau khi đưa vào vận hành đồng bộ.

Thời gian qua, khối lượng lắp đặt thiết bị ITS (Intelligent Transportation System, các thiết bị phần cứng dùng trong Hệ thống giao thông thông minh) gồm các phần cứng, cảm biến và thiết bị ngoại vi) trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã đạt khoảng 95%.