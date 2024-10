Lập fanpage giả mạo khách sạn ở Nha Trang để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách

Ngày 24.10, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết vừa có công văn khẩn đề nghị Công an tỉnh, Sở TT-TT, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa về tuyên truyền, cảnh giác kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo trang của các khách sạn lớn tại Nha Trang để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của du khách.

Khách sạn Havana Nha Trang cảnh báo tình trạng lập Facebook giả mạo của khách sạn ẢNH: THẾ QUANG

Theo đó, hiện nay một số kẻ xấu thường chọn những khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao và nổi tiếng tại Khánh Hòa, nằm ở vị trí đắc địa, gần đường ven biển Trần Phú (TP.Nha Trang) để lập các trang giả trên mạng xã hội và chạy quảng cáo dồn dập, khiến khách bị nhầm lẫn và bị lừa tiền đặt phòng. Một số trang giả mạo thường sử dụng bài đăng của khách sạn và thay đổi số điện thoại ở cuối, yêu cầu khách đặt phòng qua fanpage hoặc chỉ yêu cầu tiền cọc 50% để tạo uy tín. Trong quá trình tiếp cận khách, họ nhiệt tình tư vấn và đốc thúc khách chuyển tiền. Sau khi khách chuyển, những người này không cung cấp dịch vụ như thỏa thuận, chỉ khi khách kiểm tra tên mình không có trên hệ thống mới biết bị lừa. Đối tượng lừa đảo sau đó không nghe máy hoặc chặn liên lạc.

Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định, đây là những thủ đoạn và hành vi có tính hệ thống, diễn ra rất nhiều lần với nhiều tổ chức, cá nhân; các đối tượng này đã có hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin với mục đích chiếm đoạt tiền của các cá nhân khác nhau.

Đến nay, Sở đã tiếp nhận phản ánh của 15 cơ sở lưu trú bị kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo, trong đó có những khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như: Vinpearl Luxury Nha Trang, InterContinental Nha Trang, Havana Nha Trang, Masova Nha Trang, Grand Gosia, Ana Mandara Cam Ranh…

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, không để gây ra thêm những vụ khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Sở Du lịch thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu.

Đồng thời, khi phát hiện các fanpage giả mạo, doanh nghiệp có văn bản báo cáo với Sở TT-TT để kịp thời ngăn chặn theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải cung cấp thông tin các fanpage chính thống của đơn vị rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và liên hệ.

Bên cạnh việc thông tin, cảnh báo trên, trong buổi làm việc mới đây, Sở Du lịch Khánh Hòa đã đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh, Sở TT-TT tổ chức hội nghị tuyên truyền, chống lừa đảo thông tin an toàn, an ninh mạng trong lĩnh vực kinh doanh du lịch cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.