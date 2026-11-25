Tối 25.11, trận chung kết nội dung đơn nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) là màn so tài giữa Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (TP.HCM). Tay vợt nữ số một Việt Nam ở thời điểm hiện tại Nguyễn Thùy Linh đã thể hiện phong độ ổn định để giành chiến thắng thuyết phục 2-0, với điểm số lần lượt là 21/9 và 21/10.

Khả năng kiểm soát thế trận và điều cầu khéo léo giúp Thùy Linh làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Kết quả này giúp tay vợt 29 tuổi hoàn tất cú hat-trick HCV đơn nữ qua 3 kỳ đại hội toàn quốc liên tiếp (2018, 2022 và 2026).

Trước nhận định cho rằng Nguyễn Thùy Linh đang ở trình độ vượt trội so với mặt bằng chung của cầu lông nữ Việt Nam, tay vợt sinh năm 1997 bày tỏ: "Tôi không dám nhận mình "out trình" gì đâu. Tôi nghĩ rằng chừng nào còn thi đấu thì vẫn phải giữ vững phong độ và luôn tập luyện chăm chỉ để đối thủ không thể đuổi kịp".

Nguyễn Thùy Linh hiện đứng hạng 28 trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới ẢNH: ĐỘC LẬP

Thùy Linh hướng tới Olympic và SEA Games 2027

Ngay khi khép lại nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Thùy Linh đã vạch sẵn lộ trình quay lại guồng quay quốc tế. Cô tiết lộ sẽ sang Thái Lan tập huấn trong khoảng 30 ngày vào tháng 12 tới, nhằm duy trì cảm giác cầu và nâng cao thể lực. Theo chia sẻ của Thùy Linh, việc dồn toàn lực cho đại hội lần này khiến cô phải bỏ lỡ 5 giải đấu quốc tế thời gian qua, kéo theo thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới bị sụt giảm. Do đó, giai đoạn sắp tới là lúc cô cần thi đấu nhiều hơn hơn để cải thiện điểm số.

"Năm sau đã là năm tích điểm để đến với Olympic 2028 tại Mỹ. Thời gian tới, em sẽ cố gắng đi thi đấu nhiều hơn để cải thiện thứ hạng, tập trung cho SEA Games cũng như tích lũy điểm số hướng tới Olympic", Thùy Linh chia sẻ về mục tiêu phía trước.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh chuyên môn, bầu không khí cuồng nhiệt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trong những ngày tranh tài vừa qua cũng để lại nhiều dấu ấn với nhà vô địch cầu lông đơn nữ. "Khi vào nhà thi đấu và thấy mọi người cổ vũ, hô reo tên mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về hành trình của bản thân. Dù có nhiều khi tôi chưa đạt được thành tích như mong muốn, nhưng tôi luôn cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương mình", Thùy Linh bộc bạch.