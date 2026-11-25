Nguyễn Thùy Linh thắng áp đảo

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) để thưởng thức loạt trận chung kết môn cầu lông của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tối 25.11, trong đó có trận cầu tâm điểm giữa Nguyễn Thùy Linh với Vũ Thị Trang.

Nguyễn Thùy Linh thể hiện sức mạnh ở chung kết nội dung đơn nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Niềm vui của Nguyễn Thùy Linh khi lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV Đại hội Thể thao toàn quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

Từng đoạt HCV đơn nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, 2022, tay vợt 29 tuổi Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu đánh bại Vũ Thị Trang để hoàn tất hat-trick HCV ở 3 kỳ đại hội liên tiếp. Được đông đảo khán giả nhà, trong đó có cả "ông xã" Nguyễn Tiến Minh đến sân cổ vũ nhưng ở tuổi 34, không còn đỉnh cao phong độ nên Vũ Thị Trang dù rất nỗ lực vẫn không thể tạo bất ngờ cho Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Hải Đăng đoạt HCV đơn nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong cả 2 ván đấu, Nguyễn Thùy Linh đều kiểm soát tốt thế trận, điều cầu khéo léo và có độ khó cao gây khó khăn cho Vũ Thị Trang và tận dụng tốt các cơ hội để ghi điểm. Nhờ đó tay vợt hiện xếp hạng 28 thế giới giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với điểm số lần lượt là 21/9, 21/10 và hoàn tất mục tiêu đề ra.

Trần Đình Mạnh/Lương Nguyễn Khánh Ngọc đoạt HCV đôi nam nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng ngược dòng đánh bại đồng đội cùng đơn vị TP.HCM là Phan Phúc Thịnh với tỷ số 2-1, đoạt HCV. Đó là tấm HCV thứ 3 cho cầu lông TP.HCM tại đại hội lần này, sau 2 HCV đồng đội nam, đồng đội nữ.

Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh đoạt HCV đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở nội dung đôi nam nữ, HCV thuộc về Trần Đình Mạnh/Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng). Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) giành HCV nội dung đôi nữ.



