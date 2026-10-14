Nguyễn Thùy Linh bại không nản

Vững vàng trong tốp 30 thế giới

Hôm qua 13.10, Thùy Linh chấp nhận dừng chân ngay vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026. Đây là giải đấu thuộc cấp độ World Tour Super 750 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng lên tới 950.000 USD (khoảng 24 tỉ đồng). Vì thế giải thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó Tomoka Miyaki (Nhật Bản) hiện xếp hạng 7 thế giới là người đánh bại Thùy Linh.

Đáng chú ý, theo kết quả bốc thăm trước đó, đối thủ của Thùy Linh ở vòng 1 giải cầu lông Đan Mạch mở rộng là Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 5). Tuy nhiên tay vợt này rút lui vào giờ chót vì quá tải sau những giải đấu liên tục, từ đó ban tổ chức đôn Tomoka Miyaki lên thay. Việc đối thủ bất ngờ thay đổi cũng khiến Thùy Linh phần nào bị động, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị. Tuy nhiên cô cũng thi đấu đầy nỗ lực, tạo thế trận giằng co trước đối thủ vốn được đánh giá cao hơn.

Nguyễn Thùy Linh không ngừng nỗ lực chinh phục làng cầu lông thế giới Ảnh: Độc Lập

Trước đó ở giải cầu lông Arctic mở rộng tại Phần Lan, Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 khi thua Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạng 14). Tay vợt này sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch khi chiến thắng trước Ratchanok Intanon ở chung kết. Thành tích vào vòng 2 giải đấu ở Phần Lan giúp Thùy Linh thăng tiến 2 bậc, từ hạng 30 lên hạng 28 thế giới.

Việc giành vé tham dự những giải đấu đẳng cấp trong hệ thống World Tour Super là mơ ước với rất nhiều tay vợt. Thùy Linh cho biết bản thân cũng từng khát khao một lần đứng trên sân đấu của giải cầu lông Đan Mạch mở rộng danh giá. Vì thế cô luôn nhắc nhở mình phải không ngừng nỗ lực và trân trọng những gì đang có.

Sao trẻ cầu lông VN vượt khó

Cũng hôm qua tại giải vô địch cầu lông trẻ thế giới diễn ra tại Ai Cập, Nguyễn Tất Duy Lợi/Nguyễn Thị Thu Huyền vượt qua vòng 1 nội dung đôi nam nữ. Hai tài năng trẻ cầu lông VN có chiến thắng khá dễ dàng trước đôi Obeng Shang/Rachael Quarcoo (Ghana). Thành tích này giúp Duy Lợi/Thu Huyền giành quyền vào vòng đấu tiếp theo, chạm trán với đôi Habibi/Mukti (Indonesia).

Trước đó, Duy Lợi (18 tuổi) dừng chân ở trận đầu nội dung đơn nam. Thu Huyền (15 tuổi) cũng thi đấu không thành công, sớm dừng bước ở nội dung đơn nữ dù gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Đáng chú ý, giải cầu lông trẻ thế giới 2026 là lần đầu tiên ban tổ chức áp dụng thể thức tính điểm mới với 3 ván, mỗi ván 15 điểm thay cho thể thức truyền thống (3 ván, mỗi ván 21). Thể thức mới này được đánh giá giúp các trận đấu diễn ra nhanh, cường độ thi đấu cao, từ đó tăng tính hấp dẫn cho người xem. Hai tay vợt VN cho thấy khả năng thích ứng chưa tốt với thể thức mới. Thể thức này sẽ được áp dụng từ đầu năm 2027 ở tất cả giải quốc tế, vì thế các tay vợt VN phải nhanh chóng làm quen, thích nghi.