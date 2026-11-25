Mỹ Tiên duy trì phong độ cao

Ở ngày thi đấu hôm nay, Võ Thị Mỹ Tiên đối mặt với thách thức lớn khi tranh tài chung kết 2 nội dung tốn rất nhiều sức là 400 m hỗn hợp cá nhân và 800 m tự do. Thế nhưng kình ngư 21 tuổi vẫn thể hiện được tài năng với cú đúp HCV.

Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu với phong độ cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên bỏ khá xa 5 đối thủ cạnh tranh, về đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 4 phút 58 giây 21. Sau đó ở chung kết 800 m tự do nữ, kình ngư quê Tây Ninh tiếp tục thống lĩnh đường đua, cán đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 8 phút 55 giây 25.

Một mình Võ Thị Mỹ Tiên (giữa) mang về cho Tây Ninh 6 HCV môn bơi ẢNH: ĐỘC LẬP

Võ Thị Mỹ Tiên là kình ngư duy nhất đánh bại được Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này khi chạm trán ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ ở ngày thi đấu đầu tiên. Sau 4 ngày thi đấu, Mỹ Tiên đã đoạt được tổng cộng 6 HCV cá nhân đầy ấn tượng. Thành tích của cô giúp Tây Ninh xếp nhì bảng tổng sắp huy chương môn bơi, chỉ sau đơn vị Quân đội.

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn tỏa sáng với 5 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở ngày tranh tài hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt thêm 1 HCV cá nhân khi về nhất cự ly 50 m ngửa. Cô còn giúp Quân đội đoạt HCV ở nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp. Sau 4 ngày thi đấu, Ánh Viên đoạt 5 HCV, trong đó có 2 HCV cá nhân, 3 HCV tiếp sức.

Ngày thi đấu hôm nay còn ghi nhận nỗ lực thành công của Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) với HCV ở nội dung 800 m nam, Trần Duy Khôi (TP.HCM) với HCV 50 m ngửa nam. Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) vẫn dẫn đầu về số huy chương đoạt được ở môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi có 7 HCV (4 cá nhân, 3 tiếp sức).



