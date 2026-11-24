Ở môn bơi tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng sau đó tranh chung kết vào 18 giờ cùng ngày. Điểm nhấn của ngày thi đấu hôm nay là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) sẽ góp mặt tranh tài ở nội dung 100 m ngửa. Các gương mặt khác như Luong Jerremie Loic Nino (TP.HCM), Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội), Trần Hưng Nguyên (Quân đội) cũng nỗ lực nâng cao thành tích.

Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu nội dung 100 m ngửa ở ngày tranh tài hôm nay của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: LONG NGUYỄN

Tại môn cầu lông diễn ra tại NTĐ Hồ Xuân Hương sẽ thi đấu vòng bán kết từ 18 giờ 30. Tâm điểm là các trận bán kết nữ khi Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) gặp Vũ Thị Anh Thư (TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) gặp Vũ Thị Trang (TP.HCM) và bán kết nam khi Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) gặp Lê Minh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) gặp Phan Phúc Thịnh (TP.HCM).

Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt chủ nhà TP.HCM Vũ Thị Anh Thư ở bán kết nội dung đơn nữ môn cầu lông ẢNH: ĐỘC LẬP

Môn xe đạp đường trường diễn ra ở đường Rừng Sác (Cần Giờ) từ 9 giờ 30 với 2 nội dung là cá nhân tính giờ nam (40 km) và cá nhân tính giờ nữ (30 km). Cạnh tranh HCV cá nhân tính giờ nam có Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội), Trịnh Đức Tâm (An Giang)... Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang), Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM) là 2 ứng viên sáng giá.

Ngoài ra hôm nay còn thi đấu các môn như quyền anh, đấu kiếm, đá cầu, bóng rổ 5x5, thể hình, quần vợt, futsal, billiards & snooker, cầu mây bãi biển, kéo co.

Lịch thi đấu, phát sóng trực tiếp Đại hội Thể thao toàn quốc hôm nay (24.11):



