Ánh Viên tỏa sáng bên cạnh tài năng 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền

Sau tấm HCB ở ngày thi đấu đầu tiên, hôm nay Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ, cùng các đồng đội Tú Uyên, Thúy An, Thúy Hiền mang về HCV cho đơn vị Quân đội.

Ánh Viên (phải) đoạt HCV ở nội dung 4x200 m tự do nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chung kết nội dung 4x200 m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên lĩnh ấn tiên phong, nhanh chóng giúp Quân đội tạo lợi thế trước các đội TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội trước khi giành chiến thắng. Với thành tích 8 phút 22 giây 28, Ánh Viên cùng các đồng đội giành HCV đồng thời phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 8 phút 34 giây 50).

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền bùng nổ khi đoạt tổng cộng 5 HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền cho thấy phong độ đỉnh cao. Sau 2 HCV ở ngày đầu, hôm nay cô giành thêm 3 HCV ở nội dung 50 m tự do, 100 m ếch và tiếp sức 4x200 m tự do. Ở 100 m ếch, Nguyễn Thúy Hiền về nhất với thành tích 1 phút 10 giây 24, phá kỷ lục đại hội (1 phút 10 giây 64) lẫn kỷ lục quốc gia (1 phút 10 giây 27). Tại nội dung 50 m tự do, cô đạt thành tích 25 giây 85, phá kỷ lục đại hội (26 giây 20).

Chỉ sau 2 ngày tranh tài, Nguyễn Thúy Hiền đã đoạt 5 HCV (4 cá nhân, 1 tiếp sức) giúp Quân đội độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương môn bơi ở đại hội. Nguyễn Thúy Hiền đang là VĐV có nhiều HCV nhất ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Cô còn cơ hội đoạt thêm HCV ở các ngày tranh tài tiếp theo.

Võ Thị Mỹ Tiên đoạt HCV 400 m tự do nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng trong hôm nay, các ngôi sao của đội tuyển bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị), Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đều thi đấu thành công. Nguyễn Huy Hoàng giành HCV ở nội dung 1.500 m tự do sở trường với thành tích 15 phút 31 giây 44, Phạm Thanh Bảo đoạt HCV 100 m ếch với thành tích 1 phút 00 giây 47 (phá kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội), Võ Thị Mỹ Tiên giành HCV 400 m tự do với thành tích 4 phút 18 giây 44 (phá kỷ lục đại hội).