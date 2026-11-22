Ánh Viên có hành động đẹp khi về đích

Màn tái xuất của Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) tạo sức hút khi đông đảo người hâm mộ đến CLB Bơi - Lặn Phú Thọ xem cô tranh tài ở chung kết 200 m hỗn hợp nữ diễn ra tối 22.11. Ở vòng loại vào buổi sáng, Ánh Viên về hạng nhì, sau đàn em Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh).

Nguyễn Thị Ánh Viên (phải) về hạng nhì ở nội dung 200 m hỗn hợp nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ánh Viên chúc mừng đàn em Mỹ Tiên ẢNH: ĐỘC LẬP

Ánh Viên nhận tràng pháo tay thật lớn từ người hâm mộ khi bước ra bể bơi tranh tài chung kết. Có thời điểm, cô vượt lên dẫn đầu trên đường đua nhưng Võ Thị Mỹ Tiên bung sức mạnh mẽ và là người cán đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 2 phút 14 giây 38 và phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 2 phút 19 giây 43 của Ánh Viên). Sau khi về đích, Ánh Viên chủ động choàng tay ôm lấy Mỹ Tiên chia vui với đồng nghiệp.

Kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn đánh bại Phạm Thanh Bảo ở cự ly 50 m ếch nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Thanh Bảo cũng về nhì

Tại nội dung 50 m ếch, kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn (An Giang) khẳng định tài năng khi tiếp tục vượt qua Phạm Thành Bảo (Vĩnh Long), cán đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 27 giây 07. Thành tích này của Watson Nguyễn phá kỷ lục quốc gia (27 giây 66) lẫn kỷ lục đại hội (28 giây 39).

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền tỏa sáng với cú đúp HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) thi đấu thành công nhất trong ngày đầu tiên của môn bơi khi giành 2 HCV ở nội dung 50 m ếch nữ và 100 m tự do nữ. Ở 50 m ếch nữ, Thúy Hiền đạt thành tích 31 giây 73, phá kỷ lục đại hội (32 giây 46) lẫn kỷ lục quốc gia (31 giây 95). Ở nội dung 100 m tự do, Nguyễn Thúy Hiền đạt thành tích 56 giây 10, phá kỷ lục đại hội (56 giây 99).

Trần Văn Nguyễn Quốc (trái) và Lương Jerremie Loic Nino cán đích cùng lúc và cùng đứng trên bục cao nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội Đà Nẵng giành HCV tiếp sức 4x200 m tự do nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại nội dung 100 m tự do nam, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) và Lương Jerremie Loic Nino (TP.HCM) chạm đích cùng lúc và được công nhận đồng hạng nhất với thành tích 50 giây 03. Trần Hưng Nguyên (Quân đội) đoạt HCV nội dung 400 m hỗn hợp. Đội Đà Nẵng đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x200 tự do nam.



