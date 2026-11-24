Trở lại đăng cai đại hội sau 20 năm, TP.HCM có sự chuẩn bị chu đáo, từ làm mới, nâng cấp cơ sở vật chất đến chuyên nghiệp trong công tác tổ chức thi đấu.

Không chỉ mở cửa tự do cho khán giả vào sân, BTC còn sắp xếp thời gian thi đấu hợp lý tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến xem, cổ vũ. Các nội dung hấp dẫn, các lượt đấu chung kết được tổ chức vào buổi chiều tối, sau giờ làm việc. Vì thế, ở môn bơi tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ hay môn cầu lông tại Nhà thi đấu (NTĐ) Hồ Xuân Hương có rất đông khán giả.

Nguyễn Thị Ánh Viên trong vòng tay người hâm mộ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Ảnh: Long Nguyễn

Sức hút khán đài còn đến từ sự hấp dẫn mà các VĐV tạo ra. Đơn cử như ở môn bơi, khi Nguyễn Thị Ánh Viên được xướng tên thi đấu, cô lập tức nhận được những tiếng reo hò, những tràng pháo tay cổ vũ. "Con gái tôi thần tượng Ánh Viên, theo học lớp bơi của cô nên nằng nặc đòi đi xem cô mình thi đấu. Vậy là cả nhà 4 người đưa nhau từ P.Cát Lái đến CLB Bơi - Lặn Phú Thọ cổ vũ cho Ánh Viên. Lần đầu tiên tôi trực tiếp xem Ánh Viên cùng các VĐV thi đấu. Xem các cháu cạnh tranh trên đường đua mà tim mình như ngừng đập", chị Phan Thị Thanh Thảo chia sẻ.

Tái xuất sau 4 năm, chỉ về nhì sau đàn em Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) ở ngày thi đấu đầu tiên nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) vẫn nở nụ cười thật tươi. "Thật sự, tôi rất vui và thấy hạnh phúc khi trở lại thi đấu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thi đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình thế này. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ, trong đó có học trò của tôi cũng góp mặt trên khán đài cổ vũ. Tôi tin rằng trong tương lai bơi lội VN sẽ phát triển hơn để dẫn đầu tại Đông Nam Á. Tôi chỉ là một trong những người tạo nên cảm hứng giúp các bạn trẻ yêu thích thể thao dưới nước, tập trung cho bơi để phát triển chuyên môn", Ánh Viên chia sẻ. Hôm qua Ánh Viên đã có được niềm vui với tấm HCV đầu tiên khi góp sức cùng các đàn em giành HCV nội dung tiếp sức 4 x 200 m tự do nữ.

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội), người từng xem Ánh Viên là tấm gương để noi theo đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Sau 2 HCV ở ngày đầu, hôm qua Thúy Hiền giành thêm 3 HCV ở nội dung 50 m tự do, 100 m ếch và 4 x 200 m tiếp sức tự do. Đóng góp đến 5 HCV, Thúy Hiền giúp Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của môn bơi.

Tại môn cầu lông diễn ra ở NTĐ Hồ Xuân Hương, người hâm mộ đến quá đông, tràn xuống gần sân để được xem tượng đài Nguyễn Tiến Minh cùng các ngôi sao cầu lông như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang thi đấu. Ở tuổi 43, tay vợt chủ nhà Nguyễn Tiến Minh vẫn cho thấy quyết tâm và bền bỉ. Anh tạo ra rất nhiều khó khăn cho tài năng 18 tuổi Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) và chỉ chịu thua sít sao trước đàn em tại nội dung đơn nam. Với Duy Lợi, việc vượt qua đàn anh Tiến Minh là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Đây là động lực để chàng sinh viên năm nhất ĐH Huế hướng đến mục tiêu lần đầu đoạt huy chương ở Đại hội Thể thao toàn quốc. Xa hơn, tay vợt này đặt mục tiêu tiếp bước đàn anh chinh phục làng cầu lông thế giới.