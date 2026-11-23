Bùng nổ trên đường đua xanh

Môn bơi khởi tranh tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) gây sức hút với màn tái xuất sau 4 năm của tượng đài bơi lội VN Nguyễn Thị Ánh Viên trong màu áo đơn vị Quân đội. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của ngôi sao Việt kiều Mỹ, kình ngư Watson Nguyễn thi đấu cho An Giang. Anh hiện là đương kim vô địch quốc gia Mỹ ở nội dung 50 m ếch.

Ngay ở vòng loại, kình ngư 21 tuổi Watson Nguyễn đã thể hiện tài năng khi vượt qua "hoàng tử ếch VN" Phạm Thanh Bảo. Thành tích 27 giây 16 của Watson Nguyễn phá kỷ lục quốc gia của Phạm Thanh Bảo lập năm 2024 (27 giây 70) và phá kỷ lục đại hội tồn tại 16 năm qua (kỷ lục cũ 28 giây 39). Thông số thành tích của Watson Nguyễn cũng tốt hơn kỷ lục SEA Games (27 giây 56). Trong khi đó, ở vòng loại 200 m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp nhì vòng loại, sau đương kim số 1 VN Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh).

Kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn tỏa sáng trên đường đua xanh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Ảnh: Độc Lập

Ở chung kết 50 m ếch diễn ra tối qua, Watson Nguyễn tiếp tục thi đấu bùng nổ, giành HCV với thành tích 27 giây 09, thiết lập kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội mới. Ở chung kết

200 m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên lại về nhì, sau Võ Thị Mỹ Tiên. Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) tỏa sáng khi giành 2 HCV ở nội dung 50 m ếch nữ và 100 m tự do nữ. Tình huống khá hy hữu ở chung kết nội dung 100 m tự do nam khi Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) và Lương Jerremie Loic Nino (TP.HCM) chạm đích cùng lúc và được công nhận đồng hạng nhất.

Tượng đài tạo sức hút

Bên cạnh Ánh Viên ở môn bơi, đông đảo người hâm mộ còn đến nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P.Xuân Hòa, TP.HCM) xem tượng đài cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM) tranh tài. Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết, có những chiến thắng đầu tiên ở nội dung đơn nam. Nội dung đơn nam cũng có sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu VN là Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM), Lê Đức Phát (Quân đội) và tài năng trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng).

Tại nội dung đơn nữ, tay vợt hạng 28 thế giới Nguyễn Thùy Linh quyết tâm giành HCV về cho đơn vị Đồng Nai. Cạnh tranh với Thùy Linh là những gương mặt đáng chú ý như Vũ Thị Trang (TP.HCM), Bùi Bích Phương (Hà Nội). Cú đúp HCV ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ tạo động lực rất lớn cho các tay vợt cầu lông TP.HCM ở nội dung đơn, đôi.

Môn cờ tướng diễn ra ở P.Vũng Tàu cũng được chú ý khi có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới 2025, kỳ thủ Lại Lý Huynh (TP.HCM). Ở môn cờ vua là sự trở lại của kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm (TP.HCM) sau thời gian dài vắng bóng ở đấu trường quốc nội. Môn bắn súng có sự góp mặt của các xạ thủ hàng đầu VN như Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân), Phạm Quang Huy (Hải Phòng). Môn điền kinh có sự tham gia của đủ mặt anh tài, nổi bật có Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), Quách Thị Lan (Thanh Hóa). Trước khi các nội dung điền kinh trong sân diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), đã diễn ra các nội dung khác của điền kinh là marathon (tại Khánh Hòa) và việt dã leo núi Bà Rá (tại Đồng Nai). Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) giành cú đúp HCV hạng mục nam marathon lẫn việt dã leo núi Bà Rá; còn ở hạng mục nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) cũng đoạt trọn 2 HCV.

Sự góp mặt của các ngôi sao thể thao VN tranh tài giúp các môn cầu lông, bơi có đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ, tạo không khí sôi động. Đây cũng là nguồn động lực để các VĐV cống hiến hết khả năng, tạo nên những màn so tài hấp dẫn, kịch tính và có chất lượng chuyên môn tốt.

Kết thúc ngày tranh tài hôm qua, chủ nhà TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 40 HCV, Hà Nội xếp nhì với 34 HCV, Công an Nhân dân xếp hạng ba với 23 HCV. Các đoàn Cần Thơ (18 HCV), Hải Phòng (17 HCV), Quân đội (16 HCV) cạnh tranh quyết liệt ở các vị trí tiếp theo.