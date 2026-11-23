Nhà vô địch đầu tiên ở môn billiards & snooker

Chiều 23.11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), trận chung kết pool 9 bi đơn nam giữa Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) và Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) diễn ra đầy kịch tính. Đây cũng là màn tranh tài xác định chủ nhân tấm HCV đầu tiên của môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Trước đó, Chu Việt Hoàng đã gây tiếng vang lớn khi ngược dòng ngoạn mục để đánh bại ngôi sao số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng với tỷ số 9-8 ở vòng 16 cơ thủ.

Bước vào trận chung kết, Nguyễn Hoàng Phong nhập cuộc tốt hơn để dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Chu Việt Hoàng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh với chuỗi 4 ván thắng liên tiếp, đảo ngược tình thế để vươn lên dẫn 5-2.

Chu Việt Hoàng giành cú đúp danh hiệu cao quý trong năm 2026 ẢNH: P.L

Hoàng Phong nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 4-5, khiến cuộc đua đến chức vô địch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở thời điểm quyết định, Việt Hoàng tiếp tục thể hiện sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội để tái lập lợi thế. Đại diện Bắc Ninh giành chiến thắng chung cuộc 9-6, chính thức sở hữu tấm HCV đầu tiên của môn billiards & snooker tại đại hội.

Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ trong năm 2026 đầy thành công của Chu Việt Hoàng. Trước khi bước lên bục cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc, anh đã đăng quang giải vô địch quốc gia 2026 ở nội dung pool 10 bi nam.

Nguyễn Như Lê thắng áp đảo đương kim vô địch

Ở nội dung carom 1 băng đơn nam tranh tài từ sáng 23.11, Nguyễn Như Lê (TP.HCM) trở thành tâm điểm khi liên tiếp cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp.

Trong trận tứ kết, Như Lê chạm trán Cao Thành Trúc (Gia Lai) - nhà đương kim vô địch của đại hội. Trước đối thủ sừng sỏ, đại diện TP.HCM đã thi đấu bùng nổ ngay từ những lượt cơ đầu tiên. Với sê-ri lớn 47 điểm và 24 điểm, Như Lê nhanh chóng tạo ra khoảng cách 72-10 chỉ sau 3 lượt cơ. Anh tiếp tục kiểm soát thế trận để giành chiến thắng chung cuộc 100-34 sau vỏn vẹn 9 lượt cơ, qua đó loại nhà đương kim vô địch.

Nguyễn Như Lê thẳng tiến vào trận chung kết carom 1 băng với phong độ cao ẢNH: P.L

Đến trận bán kết diễn ra chiều cùng ngày, Như Lê tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các đồng đội thuộc đội tuyển billiards & snooker TP.HCM, anh đánh bại Phạm Duy Thanh (Đà Nẵng) với điểm số 100-56.

Hai chiến thắng thuyết phục trong ngày 23.11 giúp Nguyễn Như Lê tiến vào trận chung kết, đứng trước cơ hội mang về tấm HCV cho billiards TP.HCM. Đối thủ của Như Lê tại chung kết là Vương Minh Thiện (Bắc Ninh), người vượt qua Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng) với tỷ số 100-62 ở bán kết.

Trận chung kết carom 1 băng đơn nam sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 24.11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Các "bóng hồng" carom 3 băng xuất trận

Ngày 24.11 hứa hẹn tiếp tục mang đến bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu Nguyễn Du, khi môn billiards & snooker sẽ xác định thêm 2 nhà vô địch ở các nội dung snooker bi đỏ đơn nam và carom 1 băng đơn nam.

Bên cạnh đó, giải đấu sẽ khởi tranh nội dung pool 9 bi đôi nam. Đặc biệt, nội dung carom 3 băng nữ cũng chính thức bước vào tranh tài với sự góp mặt của những nữ cơ thủ tài năng. Sự xuất hiện của các "bóng hồng" làng billiards được kỳ vọng sẽ mang đến thêm sức hút cho những ngày thi đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.