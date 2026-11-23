Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, bao gồm 34 tỉnh, thành phố và hai đoàn ngành Quân đội, Công an. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra ngày 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và lễ bế mạc diễn ra ngày 12.12 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Môn bơi diễn ra sôi động tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) ẢNH: ĐỘC LẬP

Đại hội được tổ chức 4 năm 1 lần, là dịp để đánh giá công tác đào tạo thể thao trên toàn quốc, qua đó phát hiện các tài năng, chuẩn bị lực lượng cho thể thao Việt Nam tranh tài ở các giải đấu quốc tế. Sau 20 năm, TP.HCM trở lại đăng cai đại hội, nhiều môn thi đấu tạo được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Lịch thi đấu tổng quan Đại hội Thể thao toàn quốc 2026:

Lịch thi đấu và phát trực tiếp Đại hội Thể thao toàn quốc hôm nay (23.11):