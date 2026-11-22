Hoàng Sao thua ngược đáng tiếc

Ngày 22.11, môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, nội dung pool 9 bi đơn nam đã chứng kiến bất ngờ lớn.

Tâm điểm của ngày thi đấu là sự xuất hiện của Dương Quốc Hoàng (TP.HCM), cơ thủ được người hâm mộ biết đến với biệt danh "Hoàng Sao". Trong trận ra quân vào buổi sáng, Hoàng Sao thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Lường Đức Thiện (Hà Nội) với tỷ số 9-4. Chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh giúp đại diện TP.HCM giành quyền vào vòng 16 nội dung pool 9 bi đơn nam.

Dương Quốc Hoàng dù chạm "hill" trước nhưng để thua đầy bất ngờ, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ ẢNH: P.L

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trong cuộc đối đầu với Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) chiều cùng ngày. Dương Quốc Hoàng nhập cuộc thuận lợi và tiến rất gần đến chiến thắng khi vươn lên dẫn trước 8-6 trong một trận đấu chạm 9. Tưởng chừng tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay Hoàng Sao, nhưng cục diện bất ngờ đảo chiều. Việt Hoàng vùng lên mạnh mẽ để thắng liên tiếp 3 ván, qua đó thắng ngược Hoàng Sao với tỷ số chung cuộc 9-8.

Trận thua ngược đầy tiếc nuối khiến Dương Quốc Hoàng sớm nói lời chia tay nội dung pool 9 bi đơn nam. Đây là bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu mở màn môn billiards & snooker.

Tại tứ kết, Chu Việt Hoàng tiếp tục thắng Lô Văn Xuân (Thanh Hóa) với tỷ số 9-6. Ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 23.11, Việt Hoàng chạm trán Trịnh Văn Bình (Nghệ An), còn Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) đối đầu Nguyễn Tiến Minh (Thanh Hóa). Trận chung kết sẽ tranh tài vào chiều 23.11.

Nguyễn Như Lê ngược dòng ngoạn mục

Ở vòng 16 cơ thủ nội dung carom 1 băng, Nguyễn Như Lê có thời điểm rơi vào thế bất lợi lớn khi bị Trần Cao Trí (Đồng Nai) dẫn trước, tạo ra khoảng cách lên tới 25 điểm (12-37). Tuy nhiên, Như Lê đã kiên trì bám đuổi, chắt chiu từng cơ hội để từng bước thu hẹp cách biệt.

Từ chỗ bị dẫn sâu, Như Lê bứt phá để san bằng điểm số, trước khi tạo ra màn ngược dòng ấn tượng để thắng 100-67. Như Lê sẽ so tài với Cao Thành Trúc (Gia Lai) ở tứ kết nội dung carom 1 băng vào sáng 23.11. Những trận tứ kết còn lại: Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng) gặp Hồ Trung Hiền (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Phú (Cần Thơ) chạm trán Vương Minh Thiện (Bắc Ninh), Lê Minh Cường (Hà Nội) đụng độ Phạm Duy Thanh (Đà Nẵng). Hai trận bán kết carom 1 băng sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Với những bất ngờ xuất hiện ngay trong ngày khai màn, cuộc cạnh tranh tấm huy chương môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, mang đến những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.