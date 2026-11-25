Tại môn bơi ở CLB Bơi - Lặn Phú Thọ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục góp mặt tranh tài. Cô sẽ thi đấu vòng loại nội dung 50 m ngửa vào buổi sáng (từ 9 giờ) và chung kết từ 18 giờ. Trở lại sau 4 năm, Ánh Viên vẫn thể hiện được tài năng và bản lĩnh khi đoạt được 3 HCV (1 cá nhân, 2 tiếp sức), góp công giúp đoàn Quân đội vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn.

Nguyễn Thị Ánh Viên hướng đến tấm HCV thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Môn cầu lông diễn ra từ 18 giờ 30 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với những trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) với Vũ Thị Trang (TP.HCM) ở chung kết đơn nữ. Chung kết đơn nam là cuộc đấu nội bộ giữa 2 tay vợt TP.HCM Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh. Ngoài ra còn có các trận chung kết đôi nam giữa Phạm Hồng Nam/Nguyễn Văn Mai (Hà Nội) với Đình Hoàng/Đình Mạnh (Lâm Đồng), chung kết đôi nam nữ giữa Đình Mạnh/Khánh Ngọc (Lâm Đồng) với Văn Hải/Vân Anh (Bắc Ninh).

Nguyễn Thùy Linh tranh HCV đơn nữ cầu lông với Vũ Thị Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại môn bắn súng diễn ra ở Trường ĐH TDTT TP.HCM với các nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nam, 25 m súng ngắn tiêu chuẩn nam có sự góp mặt của những xạ thủ hàng đầu Việt Nam như Phạm Quang Huy.

Tại môn xe đạp đường trường ở xã Cần Giờ diễn ra chung kết nội dung đồng đội tính giờ nam (80 km), đồng đội tính giờ nữ (51 km). Ngoài ra còn diễn ra các môn khác như cờ tướng, taekwondo, đấu kiếm, bắn cung, billiards & snooker, thể hình, quần vợt...

Lịch thi đấu, phát sóng trực tiếp Đại hội Thể thao toàn quốc hôm nay (25.11):



