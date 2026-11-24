Vương Minh Thiện thể hiện bản lĩnh

Trận chung kết nội dung carom 1 băng đơn nam diễn ra chiều 24.11 là màn so tài giữa Nguyễn Như Lê (TP.HCM) và Vương Minh Thiện (Bắc Ninh). Màn so tài hấp dẫn ngay từ đầu khi cả hai cơ thủ liên tục tung ra những sê-ri điểm ấn tượng, tạo nên màn rượt đuổi kịch tính trong phần lớn thời gian trận đấu.

Minh Thiện có sê-ri 21 để vượt lên dẫn trước 63-35. Như Lê nỗ lực bám đuổi và rút ngắn cách biệt xuống còn 57-63. Khi trận đấu đang ở thế cân bằng, cơ thủ nào bản lĩnh hơn trong giai đoạn then chốt sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua về đích.

Vương Minh Thiện (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) đánh bại Nguyễn Như Lê (hàng trên, thứ 3 từ trái sang) ở chung kết nội dung carom 1 băng ẢNH: P.L

Minh Thiện đã cho thấy mình già rơ hơn trước đàn em. Ở giai đoạn nước rút của trận đấu, Như Lê có cơ hội nhưng không ít lần mắc sai lầm và không thể tạo ra thêm sê-ri điểm nào đáng kể để bứt phá.

Khi đang dẫn 83-70, cơ thủ của Bắc Ninh thi đấu vô cùng chắc chắn và có sê-ri 17 điểm để thắng chung cuộc 100-70 sau 11 lượt cơ, qua đó giành tấm HCV nội dung carom 1 băng môn billiards & snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nguyễn Như Lê giành HCB. Hai tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Duy Trung và Phạm Duy Thanh, cùng khoác áo đơn vị Đà Nẵng.

Nhà vô địch billiards 3 băng châu Á bất ngờ dừng bước

Nội dung carom 3 băng nữ chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn trong ngày thi đấu mở màn 24.11. Cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ (TP.HCM) có 2 chiến thắng liên tiếp trước Nguyễn Nhân Hồng Lê (Thanh Hóa) và Phùng Kiện Tường (Bắc Ninh) để giành quyền vào bán kết.

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận tứ kết là việc nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh (TP.HCM) phải dừng bước trước Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng). Thi đấu xuất sắc, trong đó có sê-ri 6 điểm, Thu Hiền giành chiến thắng 25-18 sau 17 lượt cơ để ghi tên mình vào bán kết.

Yến Sinh từng đăng quang đầy thuyết phục nội dung carom 3 băng nữ tại giải vô địch châu Á, diễn ra ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) hồi tháng 5.2026 ẢNH: P.L

Ở hai trận tứ kết còn lại, Nguyễn Tú Trinh (Gia Lai) thắng Nguyễn Thị Bích Trâm (Đà Nẵng) với điểm số 25-12, trong khi Đoàn Duy Nguyệt Ánh (Thanh Hóa) vượt qua Lê Thị Ngọc Mai (Đồng Nai) với điểm số sít sao 25-23.

Bán kết carom 3 băng nữ diễn ra lúc 9 giờ ngày 25.11 với 2 cặp đấu: Tú Trinh gặp Ngọc Huệ, Nguyệt Ánh chạm trán Thu Hiền. Chung kết carom 3 băng nữ diễn ra lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Xác định nhà vô địch nội dung snooker 6 bi đỏ

Trận chung kết nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam diễn ra chiều cùng ngày (24.11) là cuộc "nội chiến" giữa 2 cơ thủ của đơn vị Hà Nội: Thái Văn Nam và Phạm Hoài Nam.

Với màn trình diễn ấn tượng, Thái Văn Nam thắng chung cuộc 3-1 để bước lên bục cao nhất. Phạm Hoài Nam giành HCB, trong khi 2 đại diện của TP.HCM là Nguyễn Nhật Thanh và Kiều Thiên Khôi cùng nhận HCĐ.