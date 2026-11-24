Tăng tính đối kháng

Điểm đặc biệt giúp H1 trở thành tâm điểm chú ý của môn võ cổ truyền tại kỳ đại hội năm nay nằm ở những thay đổi về thể thức thi đấu. Cụ thể, võ sĩ thi đấu H1 không mang mũ và giáp bảo hộ thân mà chỉ sử dụng các trang bị bảo vệ cơ bản theo quy định chuyên môn riêng. Đáng chú ý, các võ sĩ được sử dụng các đòn đánh chỏ và đánh gối trong phạm vi luật định.

Việc cởi bỏ lớp giáp bảo hộ cùng biên độ đòn đánh được mở rộng đẩy tốc độ và tính đối kháng trực diện lên rất cao. Mỗi trận đấu đòi hỏi võ sĩ phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật, kỹ năng phòng thủ kín kẽ và khả năng kiểm soát cự ly chuẩn xác. Song song với tính khốc liệt trên sàn đài, công tác giám sát chuyên môn và điều hành của đội ngũ trọng tài cũng được đặt dưới những tiêu chuẩn khắt khe hơn nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho VĐV.

Các nội dung đối kháng H1 được sử dụng đòn gối và chỏ trong phạm vi cho phép ẢNH: PHOTO FIGHTER





51 võ sĩ tranh tài ở 8 hạng cân

Ở lần đầu tiên được đưa vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc, nội dung đối kháng H1 quy tụ 51 võ sĩ (gồm 35 nam và 16 nữ) đến từ các đơn vị trên cả nước.

Các võ sĩ sẽ tranh tài ở 8 hạng cân đối kháng, gồm 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ. Toàn bộ các trận đấu của nội dung H1 diễn ra từ ngày 25 đến 28.11 tại nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TP.HCM).

Chuyển mình theo xu thế thể thao hiện đại

Việc đưa H1 vào hệ thống thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cho thấy nỗ lực làm mới của võ cổ truyền Việt Nam để thích ứng với dòng chảy thể thao đối kháng hiện đại.

Trên nền tảng tinh hoa kỹ thuật của võ thuật dân tộc, thể thức H1 không chỉ mở ra sân chơi giàu tính thực chiến cho lớp võ sĩ thành tích cao mà còn tạo sức hấp dẫn mới đối với khán giả trẻ. Với tính chất quyết liệt của luật đấu không giáp, loạt trận tranh tài từ ngày 25.11 và đặc biệt là các trận chung kết H1 hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính nhất của môn võ cổ truyền tại đại hội năm nay.

Ngày 24.11, ban tổ chức môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổ chức buổi gặp gỡ các võ sĩ tham gia tranh tài ở nội dung H1, nhằm phổ biến các quy định chuyên môn, luật thi đấu, công tác tổ chức và những yêu cầu cần thiết trước khi bước vào các trận đấu. Đây không chỉ là hoạt động chuẩn bị chuyên môn, mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, chia sẻ, nâng cao tinh thần đoàn kết, thể thao cao thượng và cùng hướng tới một giải đấu thành công.



