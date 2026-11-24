Ánh Viên có HCV cá nhân đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sau tấm HCV đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ, hôm nay Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành được 2 HCV, trong đó có 1 HCV cá nhân ở nội dung 100 m ngửa nữ.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV cá nhân đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: LONG NGUYỄN

Ở vòng loại 100 m ngửa nữ diễn ra buổi sáng, Ánh Viên xếp nhì, sau kình ngư 15 tuổi Huyền Trân (Vĩnh Long). Tuy nhiên ở chung kết diễn ra tối cùng ngày, tượng đài làng bơi Việt Nam vươn lên giành chiến thắng với thành tích 1 phút 02 giây 75. Thành tích này của Ánh Viên cũng phá kỷ lục đại hội (1 phút 03 giây 71) do chính cô nắm giữ. Chưa dừng ở đó cô còn cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền đoạt HCV tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam nữ.

Ánh Viên với niềm vui đoạt HCV cá nhân đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Tại nội dung 100 m ngửa nam, kình ngư Trịnh Trường Vinh (TP.HCM) xuất sắc đánh bại 2 gương mặt sáng giá là Trần Hưng Nguyên (Quân đội) và Trần Duy Khôi (TP.HCM), đoạt HCV. Trong khi đó tấm HCV nội dung 100 m bơi bướm nam thuộc về Trần Hưng Nguyên (Quân đội).

Võ Thị Mỹ Tiên đoạt cú đúp HCV ở ngày thi đấu hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Bất ngờ ở nội dung 400 m tự do nam khi kình ngư 18 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) lật đổ đàn anh Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị). Thành tích mà Trần Văn Nguyễn Quốc đạt được là 3 phút 52 giây 72.

Kình ngư 21 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) lập cú đúp HCV cá nhân ở nội dung 100 m bướm và 1.500 m tự do. Đây cũng là tấm HCV cá nhân thứ 4 của Mỹ Tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.