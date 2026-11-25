Kình ngư 17 tuổi dậy sóng đường đua xanh

Không phải ngôi sao Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn hay gương mặt kỳ cựu Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) mới là người thi đấu nổi bật nhất tại môn bơi ở đại hội lần này.

Chỉ sau 2 ngày tranh tài, Thúy Hiền đã đoạt đến 6 HCV (4 HCV cá nhân, 2 HCV tiếp sức). Đáng chú ý tài năng trẻ này phá kỷ lục đại hội ở cả 6 nội dung mà mình đoạt HCV. Xuất sắc hơn, cô còn phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 50 m ếch. Với 6 HCV, Thúy Hiền hiện là VĐV đoạt nhiều HCV nhất ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Cô vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi tiếp tục tranh tài ở 3 ngày thi đấu tiếp theo của môn bơi.

Kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền tỏa sáng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Ảnh: Độc Lập

Thúy Hiền là minh chứng cho sự đầu tư trọng điểm, hiệu quả. Sau 4 năm tập luyện ở Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, cô ra mắt ấn tượng ở tuổi 13 với tấm HCV nội dung 50 m tự do tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, phá kỷ lục đại hội của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên. Từ đó đến nay, kình ngư này không ngừng tiến bộ, góp mặt ở các giải đấu quốc tế lớn từ SEA Games đến ASIAD, và mới đây là Olympic trẻ. Với hàng loạt thông số thành tích ấn tượng ở các cự ly tốc độ, Thúy Hiền hứa hẹn còn tiến xa.

Ấn tượng ngọc thô cầu lông

Ở môn cầu lông diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền trong lần đầu tham dự đã đoạt HCĐ nội dung đồng đội. Tay vợt của đơn vị Đồng Nai còn xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ.

Thu Huyền cho biết trong 2 năm qua mình được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu quốc tế, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm, nhìn ra những điểm yếu và nỗ lực hơn trong tập luyện để cải thiện. "Mỗi trận đấu đều là cơ hội để tôi có được những bài học bổ ích trên hành trình theo đuổi đam mê. Tôi may mắn được sự hỗ trợ tối đa từ đơn vị Đồng Nai, được chia sẻ kinh nghiệm, học tập được đàn chị Nguyễn Thùy Linh khi tập luyện, thi đấu chung đội. Tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn tiến xa", cô khiêm tốn chia sẻ.

Trong khi đó tay vợt 18 tuổi Nguyễn Tất Duy Lợi (chàng sinh viên năm nhất ĐH Huế) có kỳ đại hội khó quên. Ở nội dung đơn nam, anh vui sướng khi vượt qua tượng đài cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh sau 3 ván đấu cân não. Sau đó, Duy Lợi thẳng tiến đến vòng bán kết cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của anh. Ở bán kết, anh để thua đáng tiếc trước Phan Phúc Thịnh của chủ nhà TP.HCM trong trận đấu gay cấn, hấp dẫn.

Trước khi góp mặt ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Duy Lợi tạo dấu ấn với 2 danh hiệu vô địch đơn nam giải trẻ quốc tế tại Philippines và Thái Lan. Với sự thăng tiến vượt bậc, Duy Lợi hứa hẹn tiếp bước đàn anh Nguyễn Tiến Minh chinh phục làng cầu lông thế giới.