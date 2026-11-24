Chủ nhà thắng lớn

Ngày 23.11, nội dung quyền thuật môn võ cổ truyền khép lại sau 3 ngày tranh tài với 10 bộ huy chương. TP.HCM giành 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn và lấy đúng một nửa số HCV.

Các nhà vô địch của TP.HCM gồm Lê Thanh Hải (Độc lư thương nam), Nguyễn Thành Lộc (Lão hổ thượng sơn nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Song tuyết kiếm nữ), Dương Thị Thanh Đào (Hùng kê quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (Lão mai quyền nữ). Vàng đến từ cả bài quyền tay không lẫn binh khí, ở cả nam và nữ, cho thấy lực lượng của đoàn chủ nhà rất đều tay.

Quyền thuật không chỉ là nơi tranh huy chương. Những bài quyền như Lão mai quyền, Hùng kê quyền hay Thái sơn côn mang trong mình hệ thống kỹ thuật và tinh thần của võ cổ truyền. Việc giữ các nội dung này trong chương trình đại hội giúp các môn phái, địa phương có động lực tiếp tục đào tạo và đưa võ Việt đến gần hơn với lớp trẻ.

Võ cổ truyền giúp đoàn TP.HCM thăng tiến mạnh mẽ ẢNH: BTC

TP.HCM đang thăng hoa

Tính đến thời điểm này, đoàn TP.HCM có 55 HCV, hơn Hà Nội đang xếp thứ hai tới 18 HCV. Đây là khởi đầu như mơ cho thành phố trong lần trở lại làm chủ nhà sau 20 năm.

Đóng góp nhiều HCV nhất là các VĐV đua thuyền canoeing với 10 lần về nhất. Huỳnh Cao Minh (3 HCV) và Nguyễn Hoàng Quân (2 HCV) là 2 tay chèo nổi bật nhất. Đội vovinam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, nhiều hơn 1 HCV so với kỳ trước. Ở môn judo với hơn 300 võ sĩ tranh 32 bộ huy chương, TP.HCM giành 7 HCV, xếp nhì toàn đoàn sau Quân đội.

Những môn không phải thế mạnh tuyệt đối cũng mang về niềm vui. Ở môn bowling, Hà Nội nhất toàn đoàn với 4 HCV, Lê Minh Đức vẫn vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành HCV nội dung Master nam. Đội cầu lông thành phố giành trọn cả 2 HCV đồng đội nam và đồng đội nữ, trong đó có công lớn của tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang.

Kỳ đại hội này là lần đầu thể thao TP.HCM ra quân sau khi hợp nhất lực lượng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đoàn có tới 1.453 VĐV tranh tài ở 46 môn, được bổ sung nhiều mũi nhọn ở võ thuật, đua thuyền và thể thao biển.