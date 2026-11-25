Môn cầu lông tạo sức hút lớn với người hâm mộ TP.HCM, vì thế ngay từ vòng loại, khán đài nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đã đông khán giả. Đến loạt trận đấu chung kết diễn ra tối 25.11, BTC phải xếp thêm hơn 400 ghế dưới sân, tạo điều kiện cho người hâm mộ đến xem, cổ vũ cho các VĐV.

Màn ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc của Trần Đình Hoàng và Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) ở nội dung đôi nam nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

18 giờ 30 mới diễn ra chung kết nhưng từ 16 giờ, người hâm mộ đã đến sân để "xí" chổ. Nhà thi đấu chật kín khán giả tạo nên bầu không khí sôi động cũng là động lực để các tay vợt cống hiến hết khả năng với những màn so tài gay cấn, mãn nhãn.

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cổ vũ chung kết môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngay ở trận chung kết đầu tiên là nội dung đôi nam nữ, Trần Đình Mạnh/Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng trước Phạm Văn Hải/Thân Vân Anh (Bắc Ninh).

Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) ăn mừng chiến thắng sau khi ngược dòng đánh bại đồng đội Phan Phúc Thịnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chung kết đôi nữ, Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) giành chiến thắng 2-0 trước Phương Hồng/Trận Thị Ánh trong trận chung kết nội bộ.

Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) thể hiện quyết tâm trong từng pha đánh ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng là trận chung kết nội bộ giữa 2 tay vợt chủ nhà TP.HCM ở nội dung đơn nam nhưng Nguyễn Hải Đăng cùng Phan Phúc Thịnh thi đấu không khoan nhượng. Phan Phúc Thịnh bùng nổ với chiến thắng ở ván 1 nhưng Nguyễn Hải Đăng kịp thể hiện tài năng, bản lĩnh để ngược dòng thành công.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh ở nội dung đơn nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Vũ Thị Trang với đầu gối quấn băng vẫn thi đấu đầy nỗ lực ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Vũ Thị Trang, qua đó lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV nội dung đơn nữ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Niềm vui của Nguyễn Thùy Linh ẢNH: ĐỘC LẬP

Tận hưởng phút giây chiến thắng của 2 VĐV TP.HCM Nguyễn Hải Đăng (phải), Phan Phúc Thịnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại nội dung đôi nam Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng (Lâm Đồng) thể hiện sự ăn ý, đánh bại Nguyễn Văn Mai/Phạm Hồng Nam (Hà Nội) ở chung kết, hoàn tất cú đúp HCV cho cầu lông Lâm Đồng.