Lập kỷ lục doanh số Toyota giữ vững ngôi vương, chủ tịch xin lỗi vì bê bối

Giữa hàng loạt khó khăn thử thách đang bủa vây, Tập đoàn Toyota vừa đón nhận tin vui khi kết quả bán hàng trong năm 2023 cho thấy hãng xe Nhật vừa lập kỷ lục doanh số, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi vương.



Cụ thể, theo báo cáo vừa được hãng xe Nhật Bản công bố, trong năm 2023 tổng doanh số bán ô tô trên toàn cầu của Tập đoàn này (bao gồm cả Hino và Daihatsu) đạt 11.233.039 xe, tăng 7,2% so với năm 2022. Trong số này, doanh số bán xe Toyota và thương hiệu ô tô hạng sang Lexus đã chiếm tới 10.307.395 xe, tăng 7,7% so với năm 2022. Các dòng xe hybrid (xe xăng lai điện) chiếm khoảng 1/3 doanh số, trong khi xe điện chạy bằng pin chỉ chiếm chưa tới 1%.

Tập đoàn Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới khi lập kỷ lục bán 11,23 triệu xe trong năm 2023

Công ty con - Daihatsu dù trải qua một năm đầy sóng gió cũng thu được kết quả khả quan với doanh số bán hàng tăng 3,2%, đạt mức 790.441 xe bán ra. Chỉ có hãng xe tải, xe thương mại Hino sụt giảm doanh số khi chỉ bán được 135.203 xe, giảm 9,8% so với năm 2022.

Kết quả bán hàng trong năm 2023 giúp Tập đoàn Toyota thiết lập nên kỷ lục mới về doanh số bán hàng trên khắp thế giới. Trong bối cảnh tập đoàn ô tô của Đức - Volkswagen AG chỉ bán được tổng cộng 9,2 triệu xe, tăng 12% so với năm 2022… Khoảng cách khoảng 2 triệu xe tiếp tục được duy trì giúp Toyota đã có lần thứ 4 liên tiếp giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới.

Toyota đã có lần thứ 4 liên tiếp giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới Motor1

Các cơ sở sản xuất chính vẫn tập trung ở quê nhà, nhưng doanh số bán hàng tại các thị trường ngoài Nhật Bản đạt mức cao nhất mọi thời đại đã góp phần giúp Toyota phá kỷ lục của chính hãng xe này. Tại các thị trường ngoài Nhật Bản, Toyota và các công ty con xuất xưởng và giao đến tay khách hàng 8.928.230 xe, tăng 4,1% so với năm trước. Trong đó, Bắc Mỹ và châu Á là hai thị trường lớn nhất của Tập đoàn ô tô Nhật Bản trong năm 2023.

Lập kỷ lục về doanh số bán hàng, tuy nhiên Toyota lại đang nhận về nhiều chỉ trích từ phía khách hàng sau khi các vụ bê bối về gian lận thử nghiệm an toàn do công ty Daihatsu đạo diễn cùng vụ những bất thường về chứng nhận đối với động cơ diesel do chi nhánh Toyota Industries phát triển… đã bị cơ quan điều tra phanh phui trong những ngày gần đây.

Toyota liên tiếp dính vào các vụ bê bối về chất lượng, an toàn trong thời gian gần đây

Cụ thể, khi vụ bê bối liên quan đến công ty Daihatsu gian lận thử nghiệm an toàn trên xe Toyota chưa kịp lắng xuống, Tập đoàn Toyota tiếp tục trở thành tâm điểm của ngành ô tô toàn cầu khi bị phát hiện những bất thường về chứng nhận đối với động cơ diesel do chi nhánh Toyota Industries phát triển.

Trước những vụ việc này, bên thềm sự kiện công bố tầm nhìn của Toyota trong tương lai, ông Akio Toyoda - Chủ tịch Toyota đã lên tiếng xin lỗi:"Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất tới khách hàng và các bên liên quan vì sự bất tiện và lo ngại do những sai phạm liên tiếp tại Hino Motor, Daihatsu và Toyota Industries gây ra".

Hiện tại, chưa có án phạt nào được đưa ra với Toyota nhưng những vụ bê bối này đã gây tổn hại đến danh tiếng toàn cầu của thương hiệu xe Nhật về chất lượng và an toàn.