Lắp máy đếm người vào xem bóng đá nữ SEA Games 31

BTC môn bóng đá nữ

SEA Games 31 vừa có cuộc họp rà soát các công tác an ninh cho các trận đấu sắp tới tại SVĐ Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là cuộc họp nhằm rà soát công tác an ninh, an toàn các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31, diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả – Quảng Ninh, với trận đấu đầu tiên được tổ chức vào ngày 9.5 giữa Philippines và Campuchia.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh, Phó trưởng BTC môn bóng đá nữ SEA Games 3,1 khẳng định địa phương đã có những phương án, chuẩn bị cụ thể cho các sự kiện của SEA Games 31 tại Quảng Ninh, trong đó đặc biệt là môn bóng đá nữ. Các công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cho các trận đấu đã được xây dựng và đang khẩn trương thực hiện. Lực lượng công an, quân đội,… trên địa bàn toàn tỉnh đã được huy động và tập trung với 4 vòng kiểm soát an ninh tại từng trận đấu.

Đáng chú ý, đại diện Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã báo cáo cụ thể kế hoạch kiểm soát an ninh tại SVĐ Cẩm Phả khi đón khán giả vào sân. Bên cạnh việc lắp cổng từ kiểm soát, lực lượng an ninh triển khai lắp đặt máy đếm khán giả nhằm kiểm soát tốt nhất số lượng người vào sân, tránh tình trạng quá tải. Phương án lắp đặt màn hình led phục vụ những khán giả không thể vào sân cũng được đề cập trong cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, các uỷ viên bộ môn và các lực lượng chức năng tại địa phương đã tiến hành rà soát chi tiết và thống nhất triển khai các hạng mục nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các đội khi tới tham gia thi đấu tại môn bóng đá nữ SEA Games 31.





Môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ thi đấu trong 2 tuần từ ngày 9 - 21.5, tại SVĐ Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và sẽ mở cửa miễn phí đón khán giả đến theo dõi, cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá nữ.

Toàn bộ các trận đấu sẽ không bán vé mà được BTC mở cửa tự do nhưng kiểm soát số lượng người vào. Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam vào đến bán kết, chung kết thì BTC sẽ phát giấy mời riêng.

Trước đó, vào ngày 5.5, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi kiểm tra và làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh về phương án cung cấp điện tại các địa điểm tổ chức thi đấu SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra SVĐ Cẩm Phả và yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh cần coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia, của địa phương nên phải nỗ lực cao nhất, phải đảm bảo cấp điện an toàn ổn định nhất, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan ngay cả trong trường hợp đã chuẩn bị rất kỹ.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, cho biết ngoài công tác đảm bảo an ninh, địa phương này còn bố trí các điểm đỗ xe xung quanh SVĐ Cẩm Phả miễn phí để người dân đến cổ vũ các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 được thuận tiện.