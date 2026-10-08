Lắp pin mặt trời trên nóc xe điện có thực sự hiệu quả?

Ý tưởng lắp đặt tấm pin mặt trời lên nóc xe điện nhằm đối phó với chi phí năng lượng tăng cao nghe có vẻ hợp lý, nhưng xét về thực tế, giải pháp này đang vấp phải những rào cản vật lý và công nghệ lớn.

Thực tế hạn chế của ý tưởng sạc điện xe hơi bằng pin năng lượng mặt trời

Theo đó, ngay cả khi xe đứng yên, việc sạc bằng pin mặt trời vẫn cần thêm nguồn điện bổ sung để duy trì công suất ổn định. Vấn đề cốt lõi nằm ở diện tích nóc xe quá nhỏ, thường chỉ từ 0,9 đến 2,3 mét vuông. Vào giữa trưa, khi bức xạ đạt khoảng 990 watt trên mỗi mét vuông, hệ thống với hiệu suất chuyển đổi 20 đến 25% chỉ tạo ra vài trăm watt. Với xe điện thông thường đi được 4,8 đến 6,5 km mỗi kilowatt-giờ, một giờ phơi nắng chỉ thêm khoảng 1 đến 4 km hành trình, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu đi lại hằng ngày.

Hình minh họa lắp tấm pin mặt trời trên nóc xe điện ẢNH: CHATGPT

Dù tính khả thi thương mại còn xa, một số dự án thử nghiệm đã cho thấy tiềm năng thu hẹp khoảng cách công nghệ. Nhóm sinh viên thuộc Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Ô tô của đ ại học Clemson (Mỹ) đã chế tạo một nguyên mẫu xe BMW gắn pin mặt trời có khả năng thu nạp 5,7 kWh điện mỗi ngày. Lượng năng lượng này đủ để cung cấp hành trình khoảng gần 19 km, vốn chỉ tiêu hao khoảng 1,6 kWh.

Một bước tiến khác đến từ tập đoàn Fuyao với công nghệ cửa sổ trời tích hợp trực tiếp tế bào quang điện vào các tấm kính để sạc pin ngay khi xe đang chạy. Dù mức công suất cực đại 720 watt không đủ để xe tự di chuyển đến địa điểm mong muốn, nhưng hệ thống này có thể cấp nguồn cho các thiết bị điện tử trên xe và bổ sung vài km đường trường.