Laptop cao cấp ngày càng ít cổng kết nối

Đây là một xu hướng đã tồn tại trên laptop cao cấp trong một thời gian, nhưng điều này bắt đầu trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Trong khi nhiều laptop giá rẻ vẫn trang bị đầy đủ các cổng kết nối, thậm chí có cả jack cắm Ethernet dù thiết kế nhỏ gọn, nhưng mẫu cao cấp lại thường thiếu cổng kết nối, bao gồm cả jack cắm tai nghe. Đó rõ ràng là nỗi khó chịu cho không ít người dùng.

Giá trị của laptop cao cấp bị thu hẹp vì thiếu nhiều cổng kết nối cơ bản ẢNH: IDG

Các nhà sản xuất dường như nghĩ rằng, khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những thiết kế mỏng nhẹ và thẩm mỹ, nhưng rõ ràng khả năng kết nối là một yếu tố quan trọng. Khi đã chi ra hàng chục triệu đồng cho một laptop mà không có cổng HDMI là một điều khó có thể chấp nhận.

Trong khi laptop doanh nghiệp thường được quảng bá với nhiều cổng kết nối, các mẫu cao cấp lại tập trung vào thiết kế. Kết quả là các laptop giá rẻ lại có nhiều cổng kết nối hơn, trong khi laptop cao cấp trở nên thiếu thốn khi nói đến vấn đề này.

Lenovo Yoga Slim 9i 14 đẹp, nhưng nên có thêm jack cắm âm thanh ẢNH: Foundry

MacBook còn nhiều cổng hơn laptop Windows cao cấp

Ngay cả MacBook Pro cũng cung cấp nhiều cổng hơn so với nhiều laptop Windows cao cấp. Lấy ví dụ, tất cả các mẫu MacBook vẫn giữ giắc cắm âm thanh, trong khi một số laptop Lenovo lại không có. Mặc dù Apple đã loại bỏ cổng USB-A, nhưng các mẫu MacBook Pro vẫn có cổng HDMI và khe cắm thẻ SDXC.

Chính vì vậy, người tiêu dùng nên chú ý đến các cổng kết nối khi mua laptop. Một laptop lý tưởng nên có ít nhất một cổng HDMI, khe cắm thẻ SD và cổng Ethernet. Các cổng USB-C bổ sung cũng rất hữu ích, đặc biệt cho những mẫu laptop sạc pin qua cổng này.

MacBook Pro được đánh giá cao vì vẫn có cổng HDMI ẢNH: Foundry

Nhưng nhìn chung, nếu người dùng muốn mua một chiếc laptop đầy đủ cổng kết nối, con đường tốt nhất mà họ có thể chọn là: mua sản phẩm giá rẻ. Dĩ nhiên, nếu không sử dụng cổng kết nối thường xuyên, một chiếc laptop cao cấp mỏng nhẹ có thể là lựa chọn phù hợp.