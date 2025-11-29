Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Laptop cao cấp ngày càng ít cổng kết nối

Kiến Văn
Kiến Văn
29/11/2025 07:30 GMT+7

Một xu hướng chung mà nhiều người có thể thấy ở laptop hiện nay chính là giá càng đắt, càng ít cổng kết nối.

Đây là một xu hướng đã tồn tại trên laptop cao cấp trong một thời gian, nhưng điều này bắt đầu trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Trong khi nhiều laptop giá rẻ vẫn trang bị đầy đủ các cổng kết nối, thậm chí có cả jack cắm Ethernet dù thiết kế nhỏ gọn, nhưng mẫu cao cấp lại thường thiếu cổng kết nối, bao gồm cả jack cắm tai nghe. Đó rõ ràng là nỗi khó chịu cho không ít người dùng.

Laptop cao cấp trông sang chảnh lại 'cô đơn' về cổng - Ảnh 1.

Giá trị của laptop cao cấp bị thu hẹp vì thiếu nhiều cổng kết nối cơ bản

ẢNH: IDG

Các nhà sản xuất dường như nghĩ rằng, khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những thiết kế mỏng nhẹ và thẩm mỹ, nhưng rõ ràng khả năng kết nối là một yếu tố quan trọng. Khi đã chi ra hàng chục triệu đồng cho một laptop mà không có cổng HDMI là một điều khó có thể chấp nhận.

Trong khi laptop doanh nghiệp thường được quảng bá với nhiều cổng kết nối, các mẫu cao cấp lại tập trung vào thiết kế. Kết quả là các laptop giá rẻ lại có nhiều cổng kết nối hơn, trong khi laptop cao cấp trở nên thiếu thốn khi nói đến vấn đề này.

Laptop cao cấp trông sang chảnh lại 'cô đơn' về cổng - Ảnh 2.

Lenovo Yoga Slim 9i 14 đẹp, nhưng nên có thêm jack cắm âm thanh

ẢNH: Foundry

MacBook còn nhiều cổng hơn laptop Windows cao cấp

Ngay cả MacBook Pro cũng cung cấp nhiều cổng hơn so với nhiều laptop Windows cao cấp. Lấy ví dụ, tất cả các mẫu MacBook vẫn giữ giắc cắm âm thanh, trong khi một số laptop Lenovo lại không có. Mặc dù Apple đã loại bỏ cổng USB-A, nhưng các mẫu MacBook Pro vẫn có cổng HDMI và khe cắm thẻ SDXC.

Chính vì vậy, người tiêu dùng nên chú ý đến các cổng kết nối khi mua laptop. Một laptop lý tưởng nên có ít nhất một cổng HDMI, khe cắm thẻ SD và cổng Ethernet. Các cổng USB-C bổ sung cũng rất hữu ích, đặc biệt cho những mẫu laptop sạc pin qua cổng này.

Laptop cao cấp trông sang chảnh lại 'cô đơn' về cổng - Ảnh 3.

MacBook Pro được đánh giá cao vì vẫn có cổng HDMI

ẢNH: Foundry

Nhưng nhìn chung, nếu người dùng muốn mua một chiếc laptop đầy đủ cổng kết nối, con đường tốt nhất mà họ có thể chọn là: mua sản phẩm giá rẻ. Dĩ nhiên, nếu không sử dụng cổng kết nối thường xuyên, một chiếc laptop cao cấp mỏng nhẹ có thể là lựa chọn phù hợp.

Tin liên quan

Nỗi khổ của người dùng laptop Windows sắp được Windows 11 xử lý

Nỗi khổ của người dùng laptop Windows sắp được Windows 11 xử lý

MacBook từ lâu nổi bật với thời lượng pin ấn tượng hơn so với các laptop chạy Windows, nhưng mọi thứ có thể kết thúc với Windows 11.

Khám phá thêm chủ đề

laptop cổng kết nối máy tính cao cấp Macbook Pro máy tính giá rẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận