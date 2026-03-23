Laptop giá rẻ không còn bị xem thường

Tuy nhiên, Apple đã làm thay đổi quan điểm này với sự ra mắt của MacBook Neo - chiếc laptop giá rẻ có thiết kế đẹp, chất lượng hoàn thiện cao và hiệu năng chấp nhận được, mặc dù vẫn còn một số hạn chế. Với mức giá 16,49 triệu đồng, MacBook Neo trở thành chiếc laptop giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay và mở ra một cái nhìn tích cực hơn về laptop giá rẻ.

Laptop giá rẻ không còn là những sản phẩm kém chất lượng nữa ẢNH: RTINGS

Mặc dù thị trường không có nhiều laptop giá rẻ có thể đạt đến đẳng cấp của MacBook Neo, nhưng chúng vẫn là những thiết bị hiện đại để hoạt động tốt, đặc biệt là khả năng nâng cấp. Việc không phải chi quá nhiều tiền giúp người dùng tiết kiệm và giảm bớt nỗi lo nếu thiết bị gặp sự cố.

Trong thực tế, chính những hạn chế để giảm giá thành lại khiến laptop giá rẻ được lựa chọn thay vì các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là sinh viên. Nhiều laptop được bán với giá dưới 16 triệu đồng giúp sinh viên có thêm ngân sách để mua các thiết bị công nghệ khác phục vụ học tập.

Laptop giá rẻ còn hạn chế, nhưng 'vẫn ổn'

Ngay cả khi các linh kiện trên MacBook Neo có thể không mạnh mẽ như các dòng cao cấp, laptop giá rẻ này vẫn có thể hoàn thành tốt các tác vụ hằng ngày của sinh viên, miễn không phải cho nhu cầu nặng như thiết kế đồ họa. Trong thực tế, mặc dù chỉ là sử dụng chip A18 Pro nhưng đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng hiện đại như bộ xử lý thần kinh 16 lõi và Wi-Fi 7.

Các đánh giá ban đầu về MacBook Neo đều khá tốt ẢNH: REUTERS

Một điểm cần lưu ý là MacBook Neo không thể nâng cấp RAM và SSD, làm khó cho người dùng trong tương lai. Mặt khác, nhiều laptop Windows giá rẻ cho phép người dùng nâng cấp RAM và SSD, có nghĩa họ có thể mở rộng khả năng sử dụng trong tương lai.

Cuối cùng, việc sở hữu laptop giá rẻ cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng ít phải lo lắng về việc hỏng hóc. Chi phí sửa chữa cho một chiếc laptop giá rẻ thường thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cao cấp. Hơn nữa, nhiều thương hiệu lớn vẫn cung cấp bảo hành cho sản phẩm, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Tóm lại, laptop giá rẻ như MacBook Neo không chỉ mang lại giá trị tốt mà còn mở ra nhiều cơ hội cho người dùng trong việc sở hữu các thiết bị công nghệ khác.