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Laptop Windows giá rẻ tìm lại 'ánh hào quang'

Kiến Văn
Kiến Văn
11/06/2026 11:16 GMT+7

Sự xuất hiện của các CPU mới cùng áp lực từ MacBook Neo đang giúp phân khúc laptop Windows giá rẻ trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Laptop Windows giá rẻ từ lâu mang tiếng là có trải nghiệm sử dụng chưa thực sự thuyết phục. Đây là điều đặc biệt rõ ràng nếu người dùng quen với hệ sinh thái của Apple. Những chiếc laptop Windows giá rẻ thường có thân máy bằng nhựa dễ bị ọp ẹp, màn hình tối và bàn phím mềm nhũn. Mặc dù thông số kỹ thuật có vẻ ổn so với giá tiền, nhưng trải nghiệm thực tế hiếm khi gây ấn tượng.

Laptop Windows giá rẻ tìm lại 'ánh hào quang' - Ảnh 1.

MacBook Neo đã khiến các nhà sản xuất laptop Windows "tỉnh giấc"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

Tại Computex 2026 diễn ra gần đây ở Đài Loan, bên cạnh những dàn máy chơi game mạnh mẽ và công nghệ mới, nhiều người đã cảm thấy thú vị với những mẫu laptop Windows giá rẻ nhưng chất lượng cao. Những sản phẩm này được thiết kế để cạnh tranh với MacBook Neo về giá bán, chất lượng hoàn thiện và khả năng sử dụng hằng ngày. Trong số đó, Dell và Acer nổi bật với các mẫu máy mới.

Apple vô tình tạo động lực giúp laptop Windows giá rẻ hồi sinh

Dell XPS 13 và Acer Swift Air 14 AI đã thu hút sự chú ý, đặc biệt là đối với những người mua trung bình hoặc sinh viên có ngân sách hạn chế. Cả hai sản phẩm đều thể hiện sự hiểu biết về những gì Apple đã làm đúng với MacBook Neo: người dùng muốn một chiếc laptop có cảm giác cao cấp mà không phải trả giá quá cao.

Bắt đầu với Dell XPS 13, một sự hồi sinh mang đến sự tích cực dành cho dòng sản phẩm này. Với giá khởi điểm 699 USD (hoặc 599 USD cho sinh viên đủ điều kiện), XPS 13 đã thay đổi cục diện thị trường. Khi giá linh kiện tăng cao, việc Dell cung cấp một chiếc laptop cao cấp với giá dễ tiếp cận là điều đáng ghi nhận.

XPS 13 mới vẫn giữ khung máy bằng nhôm, màn hình cảm ứng chống phản chiếu 2.5K, bàn phím có đèn nền và trọng lượng chỉ 1 kg. Dell nhắm đến đối tượng khách hàng là sinh viên và những người lần đầu mua laptop cao cấp, mong muốn một sản phẩm có cảm giác tốt hơn so với các dòng laptop giá rẻ thông thường.

Mặc dù XPS 13 mới vẫn đắt hơn MacBook Neo (giá 599 USD), nhưng có nhiều yếu tố lý giải cho mức chênh lệch này, như màn hình 120 Hz mượt mà hơn và đăng nhập bằng sinh trắc học. Hiệu năng với chip Intel Wildcat vẫn cần được kiểm tra, nhưng những yếu tố còn lại đã khiến XPS 13 trở thành đối thủ đáng gờm của MacBook Neo.

Trong khi đó, Acer Swift Air 14 AI sở hữu thiết kế cao cấp với vỏ nhôm nguyên khối, chip Intel Core Series 3, màn hình 14 inch 120 Hz và nhiều tính năng hiện đại, tạo nên một gói sản phẩm mạnh mẽ hơn so với những gì người dùng thường nghĩ về laptop Windows giá rẻ.

MacBook Neo vẫn có những ưu điểm như màn hình sắc nét và hiệu quả pin, nhưng Swift Air 14 AI đã đáp trả bằng những tính năng vượt trội như màn hình lớn hơn và nhiều cổng kết nối hơn.

Cả Dell và Acer đều không cố gắng đánh bại Apple bằng cách giảm giá thành, thay vào đó, họ mang đến những cải tiến đáng kể, tạo nên sự khác biệt so với MacBook Neo. Tuy vẫn còn nhiều thách thức trong việc cải thiện cấu hình khởi điểm, những chiếc laptop này cho thấy giá phải chăng không nhất thiết phải đồng nghĩa với phần cứng kém chất lượng. Lần này, laptop Windows dường như đã có câu trả lời thực sự cho chiến lược "giá rẻ nhưng chất lượng cao" của Apple.

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