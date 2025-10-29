Tối 28.10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha (thuộc xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng).

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, người này đã may mắn ôm được cây cột điện, nước lũ sông Vu Gia cuồn cuộn chảy xiết, ông vẫn cố gắng bám chặt vào cột điện.

Người dân bơi ra ứng cứu ông Hải bị kẹt giữa dòng nước lũ ẢNH:C.X

Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi cano, ghe đến ứng cứu. Người dân cũng la to động viên người đàn ông cố gắng bám trụ để chờ người đến cứu. Nhiều người định quăng dây cứu nhưng bất thành.

Sau đó, từ những tiếng gào kêu cứu của người dân trên cầu, có hai người đàn ông đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn.

Người đàn ông nằm trên ghe mệt lả sau thời gian ôm cột điện giữa dòng lũ. Trên cầu, nhiều người dân đã vỗ tay tán thưởng hai người đi ghe đã ứng cứu kịp thời "như trong phim".

Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết người bị lũ cuốn trôi là ông Lương Hải (ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha).

Vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hải bơi ghe ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ bị lật ghe. Một người dân thôn Hoà Hữu Đông chạy Grab đi qua phát hiện, kêu cứu.

Lực lượng quân sự xã sau đó đã đến hiện trường, nhưng may mắn ông Hải đã được người dân dùng ghe bơi ra cứu lên bờ, an toàn.