Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha
Video Thời sự

Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha

Trang Châu - Mạnh Cường
29/10/2025 06:26 GMT+7

Một người đàn ông ở Đà Nẵng chèo ghe đi thăm bò thì không may bị lật, rất may nạn nhân đã ôm được cây cột điện giữa dòng nước lũ chảy xiết và sau đó được hai người khác đến ứng cứu.

Tối 28.10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha (thuộc xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng).

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, người này đã may mắn ôm được cây cột điện, nước lũ sông Vu Gia cuồn cuộn chảy xiết, ông vẫn cố gắng bám chặt vào cột điện.

- Ảnh 1.

Người dân bơi ra ứng cứu ông Hải bị kẹt giữa dòng nước lũ

ẢNH:C.X

Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi cano, ghe đến ứng cứu. Người dân cũng la to động viên người đàn ông cố gắng bám trụ để chờ người đến cứu. Nhiều người định quăng dây cứu nhưng bất thành.

Sau đó, từ những tiếng gào kêu cứu của người dân trên cầu, có hai người đàn ông đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn.

Người đàn ông nằm trên ghe mệt lả sau thời gian ôm cột điện giữa dòng lũ. Trên cầu, nhiều người dân đã vỗ tay tán thưởng hai người đi ghe đã ứng cứu kịp thời "như trong phim".

Lật ghe giữa lũ dữ, người đàn ông kiệt sức ôm trụ điện dưới chân cầu Hà Nha

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết người bị lũ cuốn trôi là ông Lương Hải (ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha).

Vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hải bơi ghe ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ bị lật ghe. Một người dân thôn Hoà Hữu Đông chạy Grab đi qua phát hiện, kêu cứu.

Lực lượng quân sự xã sau đó đã đến hiện trường, nhưng may mắn ông Hải đã được người dân dùng ghe bơi ra cứu lên bờ, an toàn.

Tin liên quan

[FLYCAM] Chùa Cầu ngập chỉ còn mái, Hội An chìm trong nước lũ

[FLYCAM] Chùa Cầu ngập chỉ còn mái, Hội An chìm trong nước lũ

Nước lũ dâng cao khiến khu vực phường Hội An, (thành phố Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Đặc biệt, biểu tượng Chùa Cầu (di tích cổ hàng trăm năm) đã gần bị ngập tới mái.

Khám phá thêm chủ đề

ôm trụ điện lật ghe cầu Hà Nha bão lũ miền Trung mưa lũ miền Trung đi thăm bò bị ghe tin tức Đà Nẵng tin tức Quảng Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận