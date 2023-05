Lật mặt 6 bùng nổ doanh thu trong kỳ nghỉ lễ

Hiện bộ phim thuộc thể loại tâm lý - giật gân (thriller) của Lý Hải liên tục áp đảo phòng vé với hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày và hầu như kín ghế tại các rạp trên toàn quốc. Phim cán mốc doanh thu 100 tỉ đồng vào trưa 1.5.

Thành tích cán mốc 100 tỉ đồng doanh thu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh tương đương với Nhà bà Nữ của Trấn Thành khi cũng đạt 100 tỉ đồng sau 4 ngày chiếu (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán 2023).

Đạo diễn Lý Hải và đoàn phim giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim ở TP.HCM

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh có các suất chiếu từ 19 giờ của ngày 26 - 27.4, khởi chiếu cả ngày bắt đầu từ 28.4. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên là 29.4, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh thu được 25 tỉ đồng; còn trong ngày 30.4, phim thu được khoảng 27 tỉ đồng. Riêng ngày 1.5, phim thu được khoảng 30 tỉ đồng (có thể tăng thêm ở các ngày chiếu tiếp theo, nhưng hiện vẫn chưa bằng Nhà bà Nữ với kỷ lục thu 35 tỉ đồng trong một ngày chiếu sau khi tạo nên cơn sốt khen chê ở khắp các mạng xã hội dịp tết vừa qua).

Con số doanh thu trong 1 ngày chiếu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là rất cao so với bộ phim "song đấu" dịp lễ 30.4 - 1.5 tại rạp Việt năm nay - Con Nhót mót chồng của Thu Trang (đạt hơn 7 tỉ đồng/1 ngày chiếu do có khoảng 1.800 suất chiếu mỗi ngày, chỉ bằng 1/2 suất chiếu so với Lật mặt 6). Hiện tại, Con Nhót mót chồng có doanh thu tổng cộng gần 50 tỉ đồng tính đến hết ngày 1.5.

Sau thành công của Lật mặt 4: Nhà có khách (2019) theo phong cách kinh dị - hài, và Lật mặt 5: 48h (2021) thuần hành động, Lý Hải đã mạo hiểm chuyển hướng sang thể loại tâm lý - giật gân với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, "càng làm càng lên tay" trong việc đạo diễn lẫn viết kịch bản. Đông đảo khán giả nhận xét kịch bản lần này của Lật mặt 6 hấp dẫn hơn các phần trước (dù phim vẫn còn vài lỗi phi logic trong chuyển đổi tâm lý nhân vật) khi chọn chủ đề tình bạn tri kỷ và nhấn mạnh sự thay đổi, biến chất của con người trước ma lực của đồng tiền. Lý Hải tận dụng được khả năng diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu như Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh và cả 2 gương mặt diễn viên mới Huỳnh Thi, Trần Kim Hải.