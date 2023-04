Lật mặt chiêu trò gây 'sốt đất ảo' ở Cam Lâm

Ngày 8.4, ghi nhận tại một số trục đường chính của xã Cam An Bắc, nơi cách đây vài ngày có hàng trăm ô tô nhiều tỉnh thành kéo về đây để giao dịch đất, nhưng hiện đã thưa bóng. Trong nhiều quán cà phê, vốn là "đại bản doanh" của nhiều "cò" đất, câu chuyện về đất đai, giá cả vì thế mà cũng bớt "nóng" hơn.

Hình ảnh thực tế tại bộ phận một cửa H.Cam Lâm vẫn hoạt động bình thường, không có sự đột biến nào

Thế Quang

Khuyến cáo đến từng hộ dân

Theo ông Nguyễn Bửu, Trưởng thôn Thủy Ba, xã Cam An Bắc, tình hình đến thời điểm này đã tạm lắng sau khi báo chí phản ánh tình trạng "sốt đất ảo" và chính quyền địa phương cũng có những động thái chấn chỉnh, ổn định an ninh trật tự.

Ông Bửu cũng thừa nhận, mấy ngày đầu tháng (từ 3 - 5.4), thông tin quy hoạch, giá đất diễn ra tại thôn Thủy Ba chẳng khác gì một cái chợ giao dịch bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, khi nhận ra đây là chiêu trò "tạo sóng ảo", chính quyền thôn xã đã có những cảnh báo cho dân. "Mấy ngày qua, tôi và cán bộ thôn luân phiên đi tuyên truyền cho người dân trong thôn cần cẩn trọng trước thông tin "sốt đất ảo" tại địa phương, tránh rủi ro", ông Bửu nói.

Hình ảnh “sốt đất ảo” do Zalo “Phi T.” đăng sai sự thật, bị phạt THẾ QUANG

Như Thanh Niên đã phản ánh, mấy ngày qua, sau khi tỉnh Khánh Hòa công bố một số quy hoạch của tỉnh được Chính phủ phê duyệt (ngày 2.4), một số vùng ven của H.Cam Lâm - nơi dự kiến có đại đô thị hơn 54.700 ha được quy hoạch - rộ lên thông tin sốt đất ảo. Nguyên do sốt đất bắt nguồn từ việc một số "cò" đất rao tin một số vùng ven của H.Cam Lâm nằm ngoài quy hoạch dự án đại đô thị. Như xã Cam An Bắc "nóng" lên được cho bắt nguồn từ những thông tin đồn thổi về việc địa phương này trước đây có quy hoạch làm 6 sân golf, nhưng quy hoạch này đã bỏ, thay vào đó là các dự án khu tái định cư.

Cùng ngày, ông Đặng Ngọc Thế, Phó chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, cho biết đến sáng nay thì hầu như không còn thấy "cò" đất xuất hiện tại địa phương. "Chỉ còn khoảng 3 - 4 xe đậu ven đường. Địa phương cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác về thông tin quy hoạch trôi nổi, không vì ham lợi trước mắt để thiệt thòi về sau", ông Thế nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Trung, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, khẳng định quy hoạch đô thị mới Cam Lâm hiện đang trong thời gian lấy ý kiến góp ý từ người dân, tổ chức xã hội và các bộ, ngành liên quan để dần hoàn thiện. "Một lần nữa huyện khẳng định, việc đồn thổi nhiều nơi trong huyện nằm ngoài quy hoạch hay đã có quy hoạch chi tiết sử dụng đất là tin đồn thất thiệt. Huyện đã và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Trung khẳng định.

Xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt về giao dịch BĐS

Trước đó, để tạo cơn "sốt đất ảo" tại các vùng ven H.Cam Lâm, nhiều "cò" đất không từ các thủ đoạn, trong đó "bài" được áp dụng nhiều nhất là đưa hình ảnh cảnh khách hàng chen chúc giao dịch BĐS tại các bộ phận một cửa, văn phòng công chứng tại Cam Lâm. Mục đích việc này là "kích cầu", nhằm tạo hiệu ứng để dụ dỗ khách hàng quan tâm đến thị trường BĐS.

Sau khi ghi nhận thông tin trên, PV Thanh Niên đã có mặt tại các bộ phận một cửa, văn phòng công chứng nói trên để ghi nhận. Trên thực tế, việc giao dịch thủ tục đất đai tại đây vẫn bình thường như mọi ngày, không có cảnh chen chúc, xô bồ như hình ảnh một số "cò" đất đưa lên mạng xã hội.

Trong diễn biến khác, khi thông tin "sốt đất" tại Cam Lâm lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh. Ngày 8.4, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi điều tra, xác minh, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Phi T. (trú TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) vì có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về giao dịch BĐS tại H.Cam Lâm.

Trước đó, Lê Phi T. sử dụng tài khoản Zalo "Phi T." đăng hình ảnh rất đông người tập trung tại một phòng công chứng và trước cửa UBND H.Cam Lâm để chờ làm thủ tục đất đai. Qua xác minh, cơ quan công an xác định không hề có chuyện như trên. Sau đó, PA05 đã làm việc với ông Lê Phi T. là chủ tài khoản Zalo Phi T. Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận đã đăng tải hình ảnh và thông tin không đúng sự thật. Đại diện Phòng PA05 Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, ngoài xử phạt cá nhân nói trên, đơn vị tiếp tục vào cuộc xác minh một số trường hợp khác, nhất là việc tung tin thất thiệt về đồ án quy hoạch chưa chính xác tại các địa phương nhằm trục lợi cá nhân.

Trao đổi vấn đề này, ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND H.Cam Lâm, khẳng định tình hình trên địa bàn huyện đến thời điểm này đã ổn định, không còn cảnh "cò" đất bát nháo như mấy ngày trước.