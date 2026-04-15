Lật tàu từ Bangladesh đi Malaysia, hơn 250 người mất tích

Một trại tị nạn của người Rohingya ở khu vực Cox's Bazar (Bangladesh) ẢNH: AP

Tờ The Guardian ngày 15.4 dẫn thông cáo của các cơ quan về tị nạn và di cư thuộc Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 250 người mất tích sau khi một chiếc tàu chở người Bangladesh và người tị nạn Rohingya bị lật ở biển Andaman.

Các cơ quan này cho biết chiếc tàu cá dường như đã chìm do thời tiết xấu và quá tải. Tàu đã khởi hành từ thị trấn Teknaf ở miền nam Bangladesh và đang hướng đến Malaysia.

"Tàu cá được cho là đã chìm do gió lớn, biển động và quá tải", theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Hàng nghìn người Rohingya, cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Myanmar, mỗi năm đều mạo hiểm chạy trốn khỏi xung đột trong nước. Họ di chuyển bằng đường biển, thường trên những chiếc tàu tạm bợ.

Những người trên chiếc tàu này có lẽ đang rời khỏi các trại tị nạn lớn ở khu vực Cox's Bazar phía đông nam Bangladesh, nơi có hơn một triệu người tị nạn từ bang Rakhine phía tây Myanmar. Rakhine là nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang Arakan Army.

Diễn biến chính xác xung quanh vụ việc mới nhất vẫn chưa rõ ràng, nhưng thông tin ban đầu cho thấy con tàu chở khoảng 280 người và rời Bangladesh vào ngày 4.4.

Lực lượng Tuần duyên Bangladesh (BCG) cho biết một tàu của họ đang trên đường đến Indonesia đã cứu được 9 người trên biển vào ngày 9.4, trong đó có một phụ nữ.

"Tàu MT Meghna Pride của Bangladesh đã phát hiện một số người trôi dạt trên biển bám vào thùng phuy, khúc gỗ và đã cứu họ khỏi vùng nước sâu gần quần đảo Andaman", theo AFP dẫn lời phát ngôn viên BCG Sabbir Alam Sujan.