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Thời sự Dân sinh

Lật xe tải, đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh ùn tắc nghiêm trọng

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Lật xe tải dưới chân đèo Cù Hin vào trưa 9.7 khiến đường nối sân bay Cam Ranh với Nha Trang ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường.

Chiều 9.7, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn khẩn trương xử lý hiện trường vụ lật xe tải dưới chân đèo Cù Hin (phường Nam Nha Trang), khiến tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trục giao thông kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với trung tâm đô thị Nha Trang, ùn tắc kéo dài.

Lật xe tải, đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe tải dưới chân đèo Cù Hin vào trưa 9.7

ẢNH: HUY NGUYỄN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hậu (ở Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 49C-102.80 lưu thông theo hướng từ Cam Lâm về Nha Trang.

Khi đến khu vực chân đèo Cù Hin, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang bên đường, tông gãy một trụ đèn chiếu sáng rồi lật nghiêng giữa đường.

Vụ lật xe tải không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe hư hỏng nặng, trụ đèn chiếu sáng bị gãy đổ. Xe gặp nạn nằm chắn một phần mặt đường, khiến tuyến Nguyễn Tất Thành, tuyến huyết mạch nối sân bay quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang, rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Tại hiện trường, hàng dài ô tô nối đuôi nhau theo hướng từ Cam Lâm về Nha Trang. Nhiều tài xế phải quay đầu tìm lộ trình khác để tránh khu vực xảy ra tai nạn, khiến giao thông trên các tuyến lân cận cũng bị ảnh hưởng.

Lật xe tải, đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nhiều ô tô chạy hướng từ Cam Lâm về Nha Trang bị ùn tắc sau vụ lật xe tải

ẢNH: HUY NGUYỄN

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện, đồng thời triển khai cứu hộ, di dời xe gặp nạn nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến đường nối sân bay Cam Ranh với Nha Trang.

Đèo Cù Hin và đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường ven biển có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe khách và ô tô đưa đón hành khách ra vào sân bay quốc tế Cam Ranh. Thời gian qua, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ xe tải mất lái, lật xe gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Gần đây nhất, vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hai vụ lật xe tải trên đèo Cù Hin cũng khiến tuyến đường này tê liệt trong nhiều giờ. Lực lượng chức năng khi đó phải huy động xe cẩu để giải phóng hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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