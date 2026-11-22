Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty tại lễ đón ở Lầu Năm Góc (Washington DC, Mỹ) hôm 22.9.2025 ảnh: afp

Báo The Washington Post hôm 20.11 dẫn lời một số quan chức không nêu tên tiết lộ Bộ trưởng Hegseth đã ban hành chỉ thị trong một văn bản mật hồi tuần trước tại Lầu Năm Góc.

Chưa rõ phạm vi cụ thể của các giới hạn mới, và tờ báo vẫn chưa tiếp cận được văn bản này.

Khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ Chiến tranh đang thực hiện các bước nhằm đảm bảo hợp tác với Canada thúc đẩy những mục tiêu quốc phòng cụ thể của Mỹ và cuối cùng ủng hộ một mối quan hệ quốc phòng song hương theo hướng hiệu quả hơn, AFP đưa tin hôm nay 22.11.

Người phát ngôn nói rằng Washington đang ưu tiên các cơ hội hợp tác song phương nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Mỹ, trong khi hỗ trợ Canada đáp ứng các cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chỉ thị này không ảnh hưởng đến hợp tác tình báo quốc phòng, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) của hai nước, hoặc hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ NATO", ông Parnell bổ sung.

Trả lời báo chí tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax (Canada), Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho hay có biết về chỉ thị mới của ông Hegseth nhưng vẫn chưa đọc được nội dung này.

Tuy nhiên, ông chưa thấy bất kỳ thay đổi gì trong hợp tác quốc phòng Mỹ - Canada, theo Reuters hôm nay 22.11.

Ông McGuinty dẫn lại việc các tàu Canada đang hoạt động cùng với các tàu Mỹ chặn các hoạt động buôn bán ma túy ở Caribbean. "Việc hợp tác vẫn đang diễn ra. Theo chúng tôi được biết, mọi việc vẫn như bình thường", theo bộ trưởng.