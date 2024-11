Lấy đoạn đũa gãy nằm 2 tuần trong ổ mắt bệnh nhân

Ngày 1.11, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Triều Việt, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa xử lý thành công ca dị vật rất phức tạp. Dị vật là một đoạn đũa đâm xuyên thấu và nằm 2 tuần trong ổ mắt và xoang hàm bệnh nhân.



Trước đó, bệnh nhân N.T.T (24 tuổi) đến khám với tình trạng sưng nề khóe mắt trái, chảy mủ đục mũi trái. Theo lời bệnh nhân, cách nhập viện 2 tuần sau khi uống rượu cùng với bạn thì bị đâm vào vùng khóe mắt. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sưng nề vùng khóe mắt đã đi điều trị nhưng không cải thiện.

Dị vật là một đoạn đũa bị gãy nằm 2 tuần trong ổ mắt bệnh nhân ẢNH: Đ.T

Qua thăm khám, nội soi và chụp CT scan, các bác sĩ nhận định dị vật rất phức tạp có chiều dài khoảng 9 cm xuyên thấu sàng ổ mắt và vách mũi bên, dị vật ghim vào sàng mũi. Từ hình ảnh nội soi cho thấy dị vật rất nguy hiểm nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời người bệnh có khả năng bị viêm nhiễm ảnh hưởng đến thị lực.

Hình ảnh CT scan, cho thấy dị vật phức tạp có chiều dài khoảng 9 cm xuyên thấu sàng ổ mắt và vách mũi bên, dị vật ghim vào sàng mũi bệnh nhân ẢNH: Đ.T

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng nội soi kết hợp với mổ hở để lấy dị vật và làm sạch các mảnh rời dị vật, bít kín lỗ thủng ở sàng ổ mắt.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, ê kíp phẫu thuật đã lấy thành công dị vật là đoạn đũa gãy dài 9 cm, đồng thời lấy các mảnh vụn xương và mảnh vụn của dị vật; bơm rửa vùng xoang bị nhiễm khuẩn và làm kín vùng thủng của sàng ổ mắt. Sau can thiệp bệnh nhân tỉnh táo, vận nhãn và thị lực bình thường.

Sau 2 giờ phẫu thuật, ê kip bác sĩ đã lấy dị vật thành công ẢNH: Đ.T

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Triều Việt khuyến cáo, với các bệnh nhân bị chấn thương do các dị vật đâm vào cơ thể dù ở bất cứ vị trí nào cũng cần được can thiệp lấy ra sớm, tránh để lâu gây biến chứng viêm nhiễm, áp xe lan rộng ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ. Đặc biệt, đối với các chấn thương do dị vật xuyên thấu vào vùng mắt, các xoang cạnh mũi cần phải đưa đến cơ sở y tế xử trí sớm để tránh biến chứng nặng nề...