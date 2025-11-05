Lazada tung deal hấp dẫn khuấy đảo dịp siêu sale 11.11

Mùa sale lớn nhất năm nay trên Lazada sẽ khai màn với "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc T ế" từ ngày 1 - 14.11, diễn ra song song với sự kiện "Sale Đếm Ng ược 11.11" và bùng nổ với đỉnh cao mua sắm ngập tràn khuyến mãi tại "Sale Siêu Đỉn h 11.11" từ 20 giờ ngày 10 - 13.11. Người tiêu dùng sẽ được đắm mình trong không khí mua sắm náo nhiệt với loạt hoạt động hấp dẫn, ưu đãi chưa từng có và trải nghiệm mua sắm các thương hiệu quốc tế chính hãng ngay tại Việt Nam.

Cơn mưa hàng hiệu toàn cầu tại Lazada



Tâm điểm của lễ hội năm nay là danh mục hàng quốc tế chính hãng lớn chưa từng có, quy tụ hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cùng hàng loạt quốc gia Âu Mỹ khác.

Lazada vừa triển khai hoạt động mua sắm 11.11

Ảnh: CTV



Giờ đây, người tiêu dùng Việt không cần "đỏ mắt" săn hàng xách tay hay thấp thỏm chờ đợi trung gian - chỉ cần mở Lazada là có thể sắm ngay hàng nội địa Hàn từ Gmarket hay các sản phẩm nội địa Trung từ Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng cho tới các thiết kế độc lạ chỉ có ở nước ngoài, mọi xu hướng quốc tế đều trong tầm tay người Việt, freeship, giá tốt và đến tay nhanh chóng.

Đại diện Lazada cho biết: "Với sự đầu tư mạnh tay cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu, Lazada đang khẳng định vị thế là nền tảng mua sắm hàng đầu khu vực, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm hàng hiệu quốc tế với giá ưu đãi địa phương dễ dàng và an tâm".

Song song đó, Lazada cũng phối hợp cùng các ngân hàng đối tác như VIB, Techcombank, UOB… tung ra các gói ưu đãi hấp dẫn như voucher giảm đến 1 triệu đồng toàn sàn, riêng iPhone 17 giảm đến 3 triệu đồng.

Dịp đại tiệc mua sắm lớn nhất năm 11.11, Lazada mở rộng trải nghiệm mua sắm giúp người dùng khám phá thêm ưu đãi thông qua những nhà sáng tạo nội dung mà họ yêu thích.

Thông qua việc hợp tác với chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping, người mua sắm có thể mua trực tiếp các sản phẩm của Lazada được giới thiệu trong các video trên YouTube.

Nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo không ngừng truyền cảm hứng, Lazada tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong thời gian siêu sale từ ngày 1 - 15.11, khuyến khích những chia sẻ review chân thực, gợi ý sản phẩm đang "hot", giúp người tiêu dùng tìm đúng sản phẩm hợp gu, hợp ví và biến mua sắm trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng và niềm vui.

"Siêu sale 11.11 luôn là sự kiện lớn nhất năm của Lazada, nơi chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội nhất cho người tiêu dùng. Năm nay, Lazada tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dịch vụ và các hoạt động tương tác thương hiệu, khẳng định định hướng brand-led commerce, nơi thương hiệu và trải nghiệm người mua cùng tỏa sáng", đại diện Lazada nhấn mạnh.