Lễ 30.4 - 1.5 đi đâu chơi: Ngắm thành phố từ trên cao, lái caravan sang Lào...

Lễ 30.4 - 1.5 đi đâu chơi? là câu hỏi của nhiều người trẻ vì có thời gian nghỉ lễ dài ngày.

Theo Bộ Nội vụ, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày (25 - 27.4). Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày (28 - 29.4). Còn dịp lễ 30.4 và 1.5, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày (2 ngày chính thức, 2 ngày cuối tuần), từ ngày 30.4 - 3.5.

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu loạt tour Giỗ Tổ và 30.4 - 1.5 với trải nghiệm mới, thích hợp cho người trẻ vi vu.

Một trong những sản phẩm gây tò mò nhất trong dịp 30.4 - 1.5 năm nay là hành trình ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng. Bà Đặng Ngọc Gia Khang, đại diện Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vina Group, cho biết đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn tìm cảm giác mới lạ trong kỳ nghỉ.

Theo bà Khang, từ trên máy bay, bạn trẻ có thể nhìn thấy hàng loạt địa danh quen thuộc của P.Vũng Tàu như: sân golf Paradise, bãi Sau, tháp Tam Thắng, mũi Nghinh Phong, hòn Bà, tượng Chúa Kitô, hải đăng Vũng Tàu… Khi nhìn từ trên cao, những điểm đến quen thuộc này mang lại cảm giác rất khác, vừa mới lạ, vừa ấn tượng.

Ngắm TP.HCM từ trên cao ẢNH: VINA GROUP

"Hành trình Vũng Tàu Skyview cho du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp phố biển Vũng Tàu trong khoảng 15 phút. Ngoài ra, chúng tôi còn có hành trình Green Horizon kéo dài 30 phút, kết nối biển Vũng Tàu và khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Tuyến bay sẽ đi qua tháp Tam Thắng, mũi Nghinh Phong, hòn Bà, biển Cần Giờ, đảo Khỉ Rừng Sác, đảo Thiềng Liềng, Thạnh An…", bà Khang giới thiệu.

Không chỉ có các trải nghiệm trên không, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay còn có những hành trình đường bộ thú vị dành cho người mê khám phá và thích cảm giác cầm lái. Ông Đào Minh Nhật, đến từ Vietnam Caravan Center thuộc Vietravel, giới thiệu chương trình caravan khám phá Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, đi qua Pak Kading và nhiều điểm đến nổi bật khác.

Hành trình caravan được nhiều bạn trẻ quan tâm vì thú vị ẢNH: AN VY

Ông Nhật chia sẻ điểm nhấn của chương trình là hành trình tự lái trên quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch của Lào. Tuyến này kéo dài từ khu vực biên giới Boten ở phía tây bắc giáp Trung Quốc xuống Nong Nok Khiene ở phía nam giáp Campuchia, nối liền thủ đô Vientiane với nhiều thành phố lớn và 3 sân bay quốc tế. Hành trình này mang lại cảm giác phiêu lưu, khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm lái xe, ông Nhật thông tin tour còn đưa du khách đến gần hơn với văn hóa và đời sống bản địa. Khách có thể tìm hiểu nghi lễ Tak Bat, tham quan đại bảo tháp Pha That Luang, chùa Wat Xiengthong, hoàng cung và khải hoàn môn Patuxay. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng ở vùng nông thôn xanh mát, gặp gỡ người dân hiền hòa, ngắm hoàng hôn trên sông...

Trong khi đó, tour nội địa dịp 30.4 - 1.5 vẫn là lựa chọn được nhiều người quan tâm vì dễ đi, có chi phí hợp lý. Bà Đỗ Phương Thảo, đại diện Công ty du lịch Phong Cách Việt (TP.HCM), giới thiệu nhiều hành trình trong nước, trải dài từ cao nguyên đến biển đảo.

Bà Thảo nói một số tuyến được khách trẻ hỏi nhiều là Đà Lạt, Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Đà Lạt, Buôn Ma Thuột - Gia Lai - Măng Đen, Tây nguyên đại ngàn với các chặng Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Tà Đùng. Ngoài ra, còn có các tour biển đảo như Hòn Sơn, Nam Du, Hòn Sơn - Nam Du, đảo Phú Quý, bãi Tranh…

Hòn Sơn đẹp như bức tranh ẢNH: AN VY

Theo bà Thảo, nhóm tour biển đang được nhiều khách tìm kiếm hơn trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Lý do là hành trình thường ngắn ngày, dễ sắp xếp, lại phù hợp tâm lý muốn đi đâu đó để thư giãn trong vài ngày nghỉ. Những hòn đảo còn giữ được vẻ nguyên sơ, nước trong veo... khiến du khách mê mẩn.

Chị Hồ Lê Anh Thư, đại diện Bến Thành Tourist (TP.HCM), giới thiệu tour "Tự hào một dải biên cương" kéo dài 3 ngày 2 đêm. Hành trình đưa du khách về vùng biên giới Tây Nam để ngắm cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, đồng thời hiểu hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Thư nói tour này phù hợp với những người thích kết hợp nghỉ ngơi và tìm hiểu. Thay vì chỉ đi để check in, nhiều bạn trẻ trẻ hiện nay muốn chuyến đi có thêm giá trị về văn hóa, lịch sử và cảm xúc gắn với từng vùng đất.

Ngoài tour trong nước, đại diện công ty này giới thiệu thêm những tuyến nước ngoài quen thuộc như Bangkok - Pattaya cho khách muốn đi xa hơn trong dịp 30.4 - 1.5.

Chị Nguyễn Thanh Uyên Vy, đại diện Lan Tours (TP.HCM), giới thiệu tour Trung Quốc với hành trình Hàng Châu - Hoàng Sơn - Hoành Thôn - Cảnh Đức Trấn - Vụ Nguyên - Vọng Tiên Cốc, kéo dài 6 ngày 5 đêm, bay thẳng từ TP.HCM vào ngày 29.4.

Theo chị Vy, đây là lịch trình phù hợp với các bạn yêu thiên nhiên. Du khách sẽ khám phá Hoàng Sơn với những dáng tùng cổ thụ ẩn hiện như tranh thủy mặc, tận hưởng vẻ huyền ảo của Vọng Tiên Cốc, ghé Cảnh Đức Trấn… để thấy phong cảnh hữu tình.